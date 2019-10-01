Ахметов і колишній власник "Укртелекому" уклали мирову угоду

Компанії Raga Establishment Limited і SCM Financial Overseas Limited уклали мирову угоду щодо продажу "Укртелекому" в 2013 році.

Відповідну угоду сторони уклали сьогодні, 1 жовтня, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу СКМ.

"У рамках мирової угоди будуть припинені всі судові та інші процеси між Raga і SCM, а також їх афілійованими особами", — йдеться в повідомленні. Проте умови угоди не розголошуються.

Довідка:

СКМ — компанія, яка управляє активами українського бізнесмена Ріната Ахметова.

Raga Establishment Limited формально належить бізнесменові Денису Горбуненку, а Дмитро Фірташ був її кредитором.

"Укртелеком" — найбільший в Україні оператор фіксованого зв’язку. На початку 2011 року 92,79% акцій компанії продали на приватизаційному конкурсі компанії Epic (яку пізніше перейменували в Raga Establishment Limited) через українську дочірню компанію ТОВ "ЕСУ".

У 2012 році Epic почала переговори про продаж "Укртелекому" компанії СКМ. Угоду уклали у 2013 році, її оцінювали в $860 млн. Проте СКМ виплатив лише $100 млн через те, що начебто компанія-продавець не виконала інвестиційні зобов’язання перед державою, взяті при приватизації.

Компанія Ахметова відмовилися платити Raga й наступні транші і запропонували розірвати договір про покупку "Укртелекому" з поверненням першого траншу.

У 2017 році Лондонський арбітраж зобов’язав компанію СКМ виплатити $760 млн. Проте у грудні 2017 році кіпрський суд заборонив Ахметову витрачати більше 20 тис. євро на місяць. Також були заморожені активи олігарха на $820 млн, ця заборона була знята лише влітку 2018 року.