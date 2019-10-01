На аеродромі під Запоріжжям планують збудувати індустріальний парк

Запорізький бізнесмен, народний депутат України 4 та 8 скликань Петро Сабашук планує побудувати індустріальний парк на території аеродрому в селі Широке під Запоріжжям.
Про це він повідомив на пресконференції, інформує БІЗНЕС з посиланням на Regionnews.
Зокрема, Сабашук повідомив, що на одній з частин аеропорту планують розмітити індустріальний парк, на іншій – парк розваг.
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Адміністрація Широківської ОТГ підготує для інвестора вигідні умови співпраці, а тому, зазначив бізнесмен, інвестувати буде просто і вкладення швидко окупляться. При цьому Сабашук розраховує, що інвестор буде українським.
Нагадаємо:
- У Львівській області можуть побудувати шість індустріальних парків. Ще один індустріальний парк планується створити у селі Візирка Одеської області.
- Чортківська міська рада затвердила Концепцію індустріального парку Chortkiv-West.
- За даними компанії EVON Development, в Україні з 39-ти зареєстрованих індустріальних парків реально працюють лише 10.