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Ср., жовт.
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На аеродромі під Запоріжжям планують збудувати індустріальний парк

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Запорізький бізнесмен, народний депутат України 4 та 8 скликань Петро Сабашук планує побудувати індустріальний парк на території аеродрому в селі Широке під Запоріжжям.

Про це він повідомив на пресконференції, інформує БІЗНЕС з посиланням на Regionnews.

Зокрема, Сабашук повідомив, що на одній з частин аеропорту планують розмітити індустріальний парк, на іншій – парк розваг.

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Адміністрація Широківської ОТГ підготує для інвестора вигідні умови співпраці, а тому, зазначив бізнесмен, інвестувати буде просто і вкладення швидко окупляться. При цьому Сабашук розраховує, що інвестор буде українським. 

Нагадаємо:

Індустріальні парки Широкине Петро Сабашук