В уряді обіцяють інвесторам стабільні рентні ставки на найближчу п`ятирічку

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, коментуючи ймовірність збільшення ренти на видобуток нафти і газу, інформує БІЗНЕС.

"Позиція міністерства [полягає] в тому, що не можна змінювати режим оподаткування. Тобто, якщо інвестори зайшли, то вони мають залишитися в тому режимі, в якому вони працюють. Більше того, в рамках законопроєкту [№1210 і №1210-1 зокрема, щодо рентної плати за користування надрами], який ми напрацювали, передбачається, що для всіх нових свердловин буде стабільна рента протягом наступних п`яти років. Тобто всі розуміють, що вони заходять в таких умовах і умови не змінюються...Ми стабілізуємо для них податковий режим", – сказав Оржель.

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