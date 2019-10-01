В уряді обіцяють інвесторам стабільні рентні ставки на найближчу п`ятирічку

Кабінет міністрів планує стабілізувати податковий режим, зокрема для компаній, які заходитимуть на український ринок.
Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, коментуючи ймовірність збільшення ренти на видобуток нафти і газу, інформує БІЗНЕС.
"Позиція міністерства [полягає] в тому, що не можна змінювати режим оподаткування. Тобто, якщо інвестори зайшли, то вони мають залишитися в тому режимі, в якому вони працюють. Більше того, в рамках законопроєкту [№1210 і №1210-1 зокрема, щодо рентної плати за користування надрами], який ми напрацювали, передбачається, що для всіх нових свердловин буде стабільна рента протягом наступних п`яти років. Тобто всі розуміють, що вони заходять в таких умовах і умови не змінюються...Ми стабілізуємо для них податковий режим", – сказав Оржель.
Нагадаємо:
- 30 серпня 2019 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №1210, який, крім іншого, пропонує змінити підхід до формування бази оподаткування при підрахунку рентних платежів.
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Директор економічних програм Українського інституту майбутнього, співінвестор БІЗНЕС100 Анатолій Амелін вважає, що податкові новації, передбачені законопроєктом № 1210, загрожують енергонезалежності України і призведуть до мільярдних інвестиційних втрат.
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30 вересня Європейська бізнес асоціація закликала владу дотримуватися принципу стабільності податкової системи та впроваджувати нові підходи до формування рентної плати на залізну руду в рамках реформи податкового законодавства.