Кабмін планує провести деофшоризацію економіки

Кабінет міністрів України запланував на найближчі 5 років низку заходів, зокрема у податковій сфері, з метою деофшоризації економіки.

Про це йдеться у Програмі дій уряду, текст якої оприлюднений на сайті Верховної Ради, інформує БІЗНЕС.

Повідомляється, що уряд має намір реалізувати стратегію стимулювання добровільної сплати податків з урахуванням специфіки груп та категорій платників. "Ми проведемо деофшоризацію економіки, послідовно втіливши план дій з протидії розмиванню податкової бази та виведенню прибутку з-під оподаткування (ВEPS), спрямованого на запобігання зловживанням міжнародними угодами про уникнення подвійного оподаткування", — йдеться в документі.

Наголошується, що добросовісні платники податків будуть захищені від недобросовісних конкурентів.

У Програмі також зазначається, що уряд планує привести законодавство у сфері фінансового моніторингу у відповідність з 4-ю директивою ЄС проти відмивання грошей та частково 5-ю директивою ЄС щодо протидії маніпуляціям з грошима, що створить можливості для деофшоризації та ризик-орієнтованого підходу до попередження зловживань.

Крім того, Програма передбачає запровадження інших міжнародних стандартів, зокрема стандарти Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF).

Нагадаємо, 30 вересня у Верховній Раді була зареєстрована Програма дій уряду. Вона, зокрема, передбачає зростання економіки на 40%, залучення у наступні п`ять років $50 млрд іноземних інвестицій, впровадження примусового розділення монополій, будівництво 5 портів та 15 аеропортів, впровадження нового податку на товари, при виготовленні яких підприємства забруднюють довкілля тощо.

Додамо, що деофшоризація українського бізнесу була одним з пріоритетів п`ятого президента України Петра Порошенка.