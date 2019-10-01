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Міненерго хоче здешевити електрику для промисловості

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Міністерство енергетики та захисту довкілля України розпочав діалог з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) щодо зниження ціни на електроенергію для промислових споживачів.

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, інформує БІЗНЕС.

Зокрема, він підтвердив інформацію про те, що з початку року ціна на електроенергію для промспоживачів здорожчала приблизно на 35%, при цьому ціна на вугілля впала на 38%.

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Оржель також звернув увагу на зниження обмінного курсу гривні до долара, що, на його думку, також є підставою для перегляду ціни. "На жаль, наші аргументи у п`ятницю [27 вересня ] поки не були почуті.  Ми вже розпочали активний діалог з незалежним регулятором НКРЕКП, щоб наші споживачі, промисловість отримали ті переваги, які надають ці економічні чинники – зниження ціни на вугілля та зменшення обмінного курсу гривні до долара", – сказав Оржель.

Нагадаємо:

ціни електроенергія українська промисловість Олексій Оржель