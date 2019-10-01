В Україні почали діяти нові рахунки для сплати податків

Відсьогодні, 1 жовтня, змінюються реквізити рахунків для сплати податків і зборів у зв’язку з їх відкриттям відповідно до вимог стандарту IBAN.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Головне управління Державної податкової служби у Київській області.
Податківці зазначають, що граничний термін використання існуючих рахунків для зарахування ЄСВ, які відкриті на балансі ГУ Казначейства в областях та Києві, спливає 30 вересня 2019 року. Починаючи з 1 жовтня 2019 року кошти, які сплачуватимуться платниками на старі рахунки з ЄСВ, не будуть зараховуватись, а повертатимуться платникам, як нез’ясовані надходження.
З новими реквізитами бюджетних рахунків можна ознайомитись на сайті ДПС.
Нагадаємо:
- З 5 серпня 2-19 року Нацбанк України запровадив міжнародний номер банківського рахунку IBAN (складається з 29 літерно-цифрових символів) для всіх юридичних та фізичних осіб України. Діючі номери рахунків змінюватимуть відповідно до вимог цього стандарту. Вже з 1 листопада 2019 року застосування IBAN стане обов’язковим для клієнтів усіх банків України під час здійснення переказів коштів як у національній, так і в іноземній валюті.
- Європейська Бізнес Асоціація підтримала запровадження в Україні стандарту відкриття банківських рахунків із застосуванням міжнародного номера IBAN.