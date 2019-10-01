В Україні почали діяти нові рахунки для сплати податків

Відсьогодні, 1 жовтня, змінюються реквізити рахунків для сплати податків і зборів у зв’язку з їх відкриттям відповідно до вимог стандарту IBAN.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Головне управління Державної податкової служби у Київській області.

Податківці зазначають, що граничний термін використання існуючих рахунків для зарахування ЄСВ, які відкриті на балансі ГУ Казначейства в областях та Києві, спливає 30 вересня 2019 року. Починаючи з 1 жовтня 2019 року кошти, які сплачуватимуться платниками на старі рахунки з ЄСВ, не будуть зараховуватись, а повертатимуться платникам, як нез’ясовані надходження.

З новими реквізитами бюджетних рахунків можна ознайомитись на сайті ДПС.

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