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В Україні почали діяти нові рахунки для сплати податків

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Відсьогодні, 1 жовтня, змінюються реквізити рахунків для сплати податків і зборів у зв’язку з їх відкриттям відповідно до вимог стандарту IBAN.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Головне управління Державної податкової служби у Київській області.

Податківці зазначають, що граничний термін використання існуючих рахунків для зарахування ЄСВ, які відкриті на балансі ГУ Казначейства в областях та Києві, спливає 30 вересня 2019 року. Починаючи з 1 жовтня 2019 року кошти, які сплачуватимуться платниками на старі рахунки з ЄСВ, не будуть зараховуватись, а повертатимуться платникам, як нез’ясовані надходження.

З новими реквізитами бюджетних рахунків можна ознайомитись на сайті ДПС.

Нагадаємо:

  • З 5 серпня 2-19 року Нацбанк України запровадив міжнародний номер банківського рахунку IBAN (складається з 29 літерно-цифрових символів) для всіх юридичних та фізичних осіб України. Діючі номери рахунків змінюватимуть відповідно до вимог цього стандарту. Вже з 1 листопада 2019 року застосування IBAN стане обов’язковим для клієнтів усіх банків України під час здійснення переказів коштів як у національній, так і в іноземній валюті.
  • Європейська Бізнес Асоціація підтримала запровадження в Україні стандарту відкриття банківських рахунків із застосуванням міжнародного номера IBAN.
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