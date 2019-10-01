Уряд планує знизити ренту на видобуток бурштину

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, інформує БІЗНЕС.

"Вчора на уряді розглядався пакет законопроєктів щодо ситуації з бурштином. Ми нагамаємося дійсно легалізувати той процес і вирішити ту проблему, яку маємо з нелегальним видобутком бурштину. І там якраз закладається ідея зниження ренту на видобуток бурштину з 25% до 15%. Ми хочемо тим людям, які хочуть прийти, легалізуватися і нормально виконувати завдання щодо видобутку бурштину, надати певні економічні стимули для того, щоб держава не створювала додаткового навантаження", – сказав міністр.

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