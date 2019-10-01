"Малим переживати нема чого": Гончарук пригрозив нечесним ФОПам (ВІДЕО)

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук запевняє, що фізичним особам підприємцям не потрібно переживати щодо подальших дій уряду. Однак проблеми можуть виникнути у великого та середнього бізнесу, який відкриває велику кількість ФОПів аби платити менше податків.

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова" на ICTV, інформує БІЗНЕС.

"Малим переживати нема чого. Але тим, хто дійсно великий, середній і приховує це, намагається будувати з себе 100-200 і більше маленьких приватних підприємців, у тих дійсно будуть проблеми", – пригрозив Гончарук

При цьому він зауважив, що навіть з цією категорією бізнесу уряд поводиться дуже гуманно, надаючи їм час на перебудову бізнес-моделі, щоб вони працювали в правовому полі.

Як приклад Гончарук навів приклад з ресторанами, які заради оптимізації проводять розрахунки через кількох ФОПів. "Сьогодні, якщо є два заклади, і один працює чесно, а другий використовує схеми оптимізації, то чесний програє, а в Україні чесні мають вигравати", – підсумував Гончарук.

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