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Ср., жовт.
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"Малим переживати нема чого": Гончарук пригрозив нечесним ФОПам (ВІДЕО)

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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук запевняє, що фізичним особам підприємцям не потрібно переживати щодо подальших дій уряду. Однак проблеми можуть виникнути у великого та середнього бізнесу, який відкриває велику кількість ФОПів аби платити менше податків.

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова" на ICTV, інформує БІЗНЕС.

"Малим переживати нема чого. Але тим, хто дійсно великий, середній і приховує це, намагається будувати з себе 100-200 і більше маленьких приватних підприємців, у тих дійсно будуть проблеми", – пригрозив Гончарук

При цьому він зауважив, що навіть з цією категорією бізнесу уряд поводиться дуже гуманно, надаючи їм час на перебудову бізнес-моделі, щоб вони працювали в правовому полі.

Як приклад Гончарук навів приклад з ресторанами, які заради оптимізації проводять розрахунки через кількох ФОПів. "Сьогодні, якщо є два заклади, і один працює чесно, а другий використовує схеми оптимізації, то чесний програє, а в Україні чесні мають вигравати", – підсумував Гончарук.

Нагадаємо:

  • Верховна Рада України підтримала пакет законопроєктів про використання касових апаратів (РРО) у торгівлі. Вони, зокрема, зобов`язують всі інтернет-магазини переходити на касові апарати, а для фізосіб-підприємців з оборотом до 1 млн на рік встановлюється перехідний період до 2021 року.
  • 19 вересня члени Української Ради Бізнесу (УРБ), в тому числі спільнота БІЗНЕС 100, публічно звернулися до великих брендів, які в роздрібній та в інтернет-торгівлі використовують підприємців на спрощеній системі оподаткування.
Олексій Гончарук ФОП