Проблема автоквот: Україна може відповісти Польщі контрзаходами

Між Україною та Польщею триває діалог щодо видачі додаткових дозволів на автоперевезення.
Про це сьогодні на брифінгу заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує БІЗНЕС.
"Ми неодноразово порушували це питання з поляками. Цього тижня планую розмовляти телефоном із їхнім прем'єр-міністром, наш міністр інфраструктури постійно на контакті з їхнім міністром транспорту. Понад тиждень тому ми також розпочали роботу на рівні асоціацій перевізників між українськими та польськими перевізниками", — сказав Гончарук.
На його думку, ця ситуація вигідна для польського бізнесу, але український уряд розробив свій план дій. "У нас є контрзаходи, які ми вже підготували. Дуже сподіваюся, що наші колеги-поляки почують наші аргументи, й цю проблему буде вирішено", — наголосив прем'єр.
Нагадаємо:
- 6 серпня 2019 року тодішній міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що Україна може звернутися зі скаргою до Європейської комісії на дії Польщі, яка в односторонньому порядку суттєво скоротила квоту на перевезення для українського автомобільного транспорту, що суперечить Угоді про асоціацію Україна — ЄС. За його словами, якщо торік було 260 тис. дозволів для перевезень, то цьогоріч – лише 160 тис.
- У серпні Європейська Бізнес Асоціація закликала президента Володимира Зеленського вирішити з Польщею проблему автодозволів.