Проблема автоквот: Україна може відповісти Польщі контрзаходами

Про це сьогодні на брифінгу заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує БІЗНЕС.

"Ми неодноразово порушували це питання з поляками. Цього тижня планую розмовляти телефоном із їхнім прем'єр-міністром, наш міністр інфраструктури постійно на контакті з їхнім міністром транспорту. Понад тиждень тому ми також розпочали роботу на рівні асоціацій перевізників між українськими та польськими перевізниками", — сказав Гончарук.

На його думку, ця ситуація вигідна для польського бізнесу, але український уряд розробив свій план дій. "У нас є контрзаходи, які ми вже підготували. Дуже сподіваюся, що наші колеги-поляки почують наші аргументи, й цю проблему буде вирішено", — наголосив прем'єр.

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