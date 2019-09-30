Уряд планує отримали до 2,5 млрд грн від легалізації грального бізнесу

Кабінет міністрів розраховує отримати від легалізації грального бізнесу в Україні 2-2,5 млрд грн.
Про це сьогодні на брифінгу заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує БІЗНЕС.
"Якщо ми говоримо про дохідну частину бюджету, наприклад, то ми розраховуємо, що близько 2-3,5 мільярда гривень ми за рахунок легалізації грального бізнесу в бюджет отримаємо....В плані грошей нам тут втрачати нічого, тому що зараз все це нелегально, все це підживлює корупцію постійно, силові органи це все кришують. Це означає, що прибираючи це явище з вулиць ти, в тому числі знижуєш тиск на корупцію на низовому рівні. Ми позитивно оцінюємо вплив цього закону на бюджет", — сказав Гончарук, коментуючи урядову ініціативу щодо легалізації грального бізнесу.
Водночас він звернув і на негативні аспекти цього бізнесу. За його словами, відвідуючи ігрові зали, досить велика кількість населення втрачає продуктивність праці.
Також ці зали мають негативний вплив на ринок оренди нерухомості та "вичавлюють" інші види бізнесу в Україні, які працюють легально.
Нагадаємо:
- У липні президент Володимир Зеленський анонсував законопроєкт щодо ігрових автоматів та ломбардів.
- На початку серпня Зеленський заявив про намір легалізувати роботу казино у п’ятизіркових готелях.
- В Україні азартні ігри заборонені з 2009 року. Штраф за порушення складає 8000 мінімальних зарплат (близько 33 млн грн).
- 30 вересня Кабінет міністрів схвалив та спрямував до Верховної Ради Програму дій уряду та низку законопроєктів, зокрема щодо легалізації грального бізнесу.