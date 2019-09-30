В Україні хочуть запровадити новий податок на товари

Кабінет міністрів України планує запровадити новий акцизний податок на товари, при виготовленні яких підприємства забруднюють довкілля.

Про це йдеться у Програмі дій уряду, текст якої оприлюднений сайті Верховної Ради, інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що розмір податку складе 1% від вартості таких товарів. "Це дасть змогу акумулювати 5–5,5 мільярда гривень, що будуть направлені на зменшення (компенсацію) вартості кредитних ресурсів, які надаватимуть державні та комерційні банки на енергоефективні заходи", — йдеться у Програмі.

Крім того, планується запровадити універсальну одиницю виміру спожитої енергії — кілокалорії за годину, а також збільшити вуглецевий податок.

В уряді сподіваються, що ці заходи мають стимулювати людей бути більш енергоощадливими, а також зменшити обсяги викидів шкідливих речовин у повітря.

Нагадаємо, 30 вересня Програма дій уряду була зареєстрували у Верховній Раді. Вона, зокрема, передбачає зростання економіки на 40%, залучення у наступні п`ять років $50 млрд іноземних інвестицій, впровадження примусового розділення монополій, будівництво 5 портів та 15 аеропортів.