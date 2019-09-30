Уряд планує впровадити механізм примусового розділення монополій

Про це йдеться у Програмі дій уряду, текст якої оприлюднений на сайті Верховної Ради, інформує БІЗНЕС.

З цією метою планується, зокрема, посилити інституційну спроможність та незалежність Антимонопольного комітету; впровадити конкурентну модель розрахунків митно-тарифного регулювання; спростити порядок та знизити вартість підключення для громадян і бізнесу до електричних та газових мереж, якими володіють приватні монополісти; розробити порядок запровадження державного регулювання ціни на товари суб’єктів господарювання, які зловживають монопольним становищем.

"Ми розробимо дієвий інструмент примусового розділення монополій. Суб’єкти 5-ти найбільших ринків будуть перевірені щодонаявності монопольних зловживань та у разі потреби будуть запущені процеси розділення. Ми забезпечимо, щоб кількість рішень Антимонопольного комітету України стосовно суб’єктів, які зловживають монопольним домінуючим становищем, що виконані, становила не менше 50%",— йдеться у тексті Програми.

Очікується, що це підвищить конкуренцію на ринках і захистять споживачів від зловживань бізнесу з ціною і якістю товарів та послуг. "Рівні правила гри та умови підприємницької діяльності забезпечать стійке економічне зростання, розвиток людського капіталу та залучення інвестицій в економіку", — йдеться в документі.

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