В Україні за п`ять років планують збудувати 5 портів і 15 аеропортів – Програма дій уряду

У найближчі п'ять років в Україні побудувати 5 глибоководних портів та 15 аеропортів, а також привести у хороший стан 24 тис. км автомобільних доріг.

Про це йдеться у Програмі дій уряду, яка оприлюдне на сайті Верховної Ради, інформує БІЗНЕС.

"П`ять портів та 15 аеропортів - це той ліміт, це той орієнтовний показний, в який нам треба інвестувати...Нам треба розвинути ринок, щоб сюди зайшли нові гравці, яким буде цікаво конкурувати. Якщо конкуренція буде. то ціни будуть значно нижчими, ніж зараз", — заявив на брифінгу прем`єр-міністр Олексій Гончарук, коментуючи документ.

У Програмі зазначається, що Україна недостатньо використовуєт потенціал морських та річкових транспортних перевезень. "Для задоволення потреб ринку вантажоперевезень та пасажироперевезень є необхідність розбудови сучасної інфраструктури морського та річкового транспорту...Основну увагу буде приділено створенню умов для ефективного функціонування підприємств морського та річкового транспорту та портового господарства (будівництво та модернізація щонайменше 15 глибоководних причалів із допустимою осадкою від 15 метрів (на сьогодні функціонують 5 таких причалів); капітальний ремонт шлюзів)", — йдеться у Програмі.

Також планується створити конкурентний ринок з прозорими умовами для роботи портових операторів, виробників продукції, перевізників та судновласників; встановити єдині національні правила і вимоги для торговельного і риболовного флоту відповідно до міжнародного законодавства. "Усе це стимулюватиме розвиток морського і річкового флоту, в тому числі побудованого українськими суднобудівниками, мінімум на 30 % (протягом 2017-2018 років на вітчизняних верфях побудовано 3 судна на експорт і 25 суден на внутрішній ринок)", — розраховують в уряді.

Крім того, у найближчі п`ять років планують стимулювати розвиток авіаційного ринку, зокрема за рахунок модернізації регіональних аеропортів, запровадження нових внутрішніх та міжнародних рейсів, спрощення доступу на ринок послуг з наземного обслуговування, будівництва 15 аеропортів.

Очікується, що це дозводить збільшити пасажиропотік на 60% (з 20 млн до 32 млн на рік), вантажопотік — на 20% (з 94 тис. т. до 112 тис. т. на рік), аеромобільність населення — на 10% (з 5% до 15%).

Значну увагу приділятимуть розвитку авіаційних сполучень за моделлю low-cost — частку авіамаршрутів за цією моделлю планують збільшити з 38% до 63%. "Розвиток ринку має привести нових гравців, що збільшить пропозицію і сприятиме зниженню цін на квитки. Це, в свою чергу, залучатиме до цього виду транспорту нових клієнтів, що сприятиме подальшому розвитку ринку", — йдеться в Програмі дій уряду.

Ще один пріоритет уряду — розбудова мережі якісних автомобільних доріг. За наступні п`ять років планується привести у "притомний стан" 24 тис. км доріг загального користування державного значення. "Це не означає, що нам потрібнео побудувати з нуля ці дороги. Ні, вони в різному стані. Якісь треба капітально ремонтувати, якісь треба перебудовувати, а якісь просто треба нормально експлуатувати чи зробити косметичний ремонт", — сказав Гончарук.

Нагадаємо, згідно з Програмою дій уряду, Кабінет міністрів України планує протягом наступних п`яти років залучити $50 млрд прямих іноземних інвестицій.