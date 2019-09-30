В Україні хочуть скасувати ліцензії на зберігання пального для аграріїв

Обов'язкове ліцензування зберігання пального на складах для аграріїв пропонують замінити декларуванням за заявницьким принципом.
З такою ініціативою виступив голова комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, народний депутат Микола Сольський на засіданні робочої групи бюджетного та аграрного комітетів з представниками агроасоціацій, Мінфіном і ДФС, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на AgroPolit.com.
Він зазначив, що найближчим часом у парламенті з'явиться законопроєкт, яким будуть вноситися зміни в закон №2628-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів".
За цим законом з 1 липня планувалось ввести ліцензування для аграріїв на паливо на їх складах. Однак 97% аграріїв не змогли вчасно оформити ліцензії на пальне, оскільки не мали повного комплекту документів.
"Обговорили питання ліцензування пального для аграріїв під час робочої групи і прийшли до висновку, що слід скасувати ліцензування складів пального для аграріїв на четвертій групі. Ми домовилися внести правки в закон про заміну ліцензії на декларацію за заявницьким принципом. З понеділка комітет почне роботу з підготовки таких законодавчих змін", — сказав Сольський.
За словами учасників робочої групи, підставою скасування ліцензування для малого агробізнесу є те, що вартість такої ліцензії для його представників непосильне, в окремих випадках вона дорівнює вартості оренди землі в рік.
Нагадаємо:
- В Україні з 1 липня 2019 року мали вступати у силу зміни, внесені Законом України № 2628-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів". Згідно з цими змінами, суб`єкти господарювання до вказаної дати мали отримати ліцензії на право виробництва, оптової та роздрібної торгівлі паливом. За діяльність без ліцензій їм би загрожували чималі штрафи (за місце виробництва палива — 1 млн грн, оптової торгівлі або зберігання палива — 500 тис. грн, роздрібної торгівлі — 250 тис. грн).
- 6 червня 2019 року Верховна Рада України схвалила законопроєкт №10359, який передбачає відтермінування початку застосування штрафних санкцій за відсутність ліцензій на право зберігання палива з 1 липня поточного року на 1 січня 2020 року.