В Україні хочуть скасувати ліцензії на зберігання пального для аграріїв

З такою ініціативою виступив голова комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, народний депутат Микола Сольський на засіданні робочої групи бюджетного та аграрного комітетів з представниками агроасоціацій, Мінфіном і ДФС, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на AgroPolit.com.

Він зазначив, що найближчим часом у парламенті з'явиться законопроєкт, яким будуть вноситися зміни в закон №2628-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів".

За цим законом з 1 липня планувалось ввести ліцензування для аграріїв на паливо на їх складах. Однак 97% аграріїв не змогли вчасно оформити ліцензії на пальне, оскільки не мали повного комплекту документів.

"Обговорили питання ліцензування пального для аграріїв під час робочої групи і прийшли до висновку, що слід скасувати ліцензування складів пального для аграріїв на четвертій групі. Ми домовилися внести правки в закон про заміну ліцензії на декларацію за заявницьким принципом. З понеділка комітет почне роботу з підготовки таких законодавчих змін", — сказав Сольський.

За словами учасників робочої групи, підставою скасування ліцензування для малого агробізнесу є те, що вартість такої ліцензії для його представників непосильне, в окремих випадках вона дорівнює вартості оренди землі в рік.

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