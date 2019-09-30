Гончарук озвучив терміни підписання угоди з МВФ (ВІДЕО)

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук розраховує, що трирічна програма співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) буде підписана у грудні поточного року.
Про це він сказав у другому випуску свого влогу "Чашка прем'єра", інформує БІЗНЕС.
"На цьому тижні завершила свою роботу в Києві місія МВФ. Колеги з авторитетної світової організації приїхали в Україну для того, щоб почати з нами переговори про нову програму на три роки. Це початок переговорів, які триватимуть ще ... як мінімум ще кілька місяців, до того моменту, коли в грудні, як ми це плануємо, буде підписана нова програма", — заявив Гончарук.
Він повідомив, що підписанню угоди передуватиме ще кілька етапів переговорів з Фондом. "Так, через декілька тижнів наші колеги, декілька ключових міністрів, поїдуть в офіс МВФ для продовження переговорів. Там ми очікуємо, що буде досягнуто попередню домовленість про склад і структуру програми", — сказав прем’єр.
При цьому він назвав "абсолютно нормальною ситуацією" те, що місія МВФ поїхала з України без домовленості. "Ми спокійні. Розуміємо, що потрібно робити, і знаходимося в конструктивних переговорах з цією організацією", — зазначив прем'єр.
Нагадаємо:
- Прем'єр-міністр Олексій Гончарук перед приїздом місії МВФ 10 вересня заявив, що Україні потрібна програма кредитування на 3-4 роки.
- 26 вересня місія МВФ завершила свою роботу в Україні. За даними ЗМІ, українська сторона не домовилася з Фондом про нову програму співпраці. Проте у Міністерстві фінансів заявили, що переговори перебувають в активній фазі.
- 27 вересня в МВФ повідомили, що продовжать обговорення нової трирічної програми в рамках розширеного фінансування України в найближчі тижні.
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Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук не бачить приводу для паніки через те, що місія МВФ поїхала, не уклавши угоди.