Гончарук озвучив терміни підписання угоди з МВФ (ВІДЕО)

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук розраховує, що трирічна програма співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) буде підписана у грудні поточного року.

Про це він сказав у другому випуску свого влогу "Чашка прем'єра", інформує БІЗНЕС.

"На цьому тижні завершила свою роботу в Києві місія МВФ. Колеги з авторитетної світової організації приїхали в Україну для того, щоб почати з нами переговори про нову програму на три роки. Це початок переговорів, які триватимуть ще ... як мінімум ще кілька місяців, до того моменту, коли в грудні, як ми це плануємо, буде підписана нова програма", — заявив Гончарук.

Він повідомив, що підписанню угоди передуватиме ще кілька етапів переговорів з Фондом. "Так, через декілька тижнів наші колеги, декілька ключових міністрів, поїдуть в офіс МВФ для продовження переговорів. Там ми очікуємо, що буде досягнуто попередню домовленість про склад і структуру програми", — сказав прем’єр.

При цьому він назвав "абсолютно нормальною ситуацією" те, що місія МВФ поїхала з України без домовленості. "Ми спокійні. Розуміємо, що потрібно робити, і знаходимося в конструктивних переговорах з цією організацією", — зазначив прем'єр.

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