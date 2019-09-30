Уряд планує залучити $50 млрд прямих інвестицій у найближчу "п`ятирічку"

Про це йдеться у Програмі дій уряду, яка була оприлюднена сайті Верховної Ради, інформує БІЗНЕС.

"Ми свідомі того, що ці 5 років будуть непростими, проте наш Уряд докладе усіх зусиль, щоб до 2025 року Україна стала мирною, конкурентоспроможною та інвестиційно привабливою державою з прозорими умовами ведення бізнесу, високими соціальними стандартами, розвинутою демократією, захищеними правами людини і свободами та сервісноорієнтованою державною службою – успішним прикладом стрімкого зростання в Європіта світі", — йдеться у тексті програми.

Зокрема, уряд планує у найближчі п`ять років забезпечити зростання економіки України на 40% протягом наступних 5 років, а також створити 1 мільйон робочих місць. "Це не означає, що ми будемо створювати заводи в кожній області. Це не так робиться. Це означає, що ми маємо створити умови, щоб людям було комфортно започатковувати бізнес, щоб іноземним компаніям було цікаво заходити в Україну і розміщувати тут свої виробництва", — заявив на брифінгу прем`єр-міністр Олексій Гончарук, коментуючи документ.

Крім того, Кабмін обіцяє сприяти банківському кредитуванню економіки в цілому шляхом створення умов для зменшення вартості кредитних ресурсів та зниження рівня ризиків для кредиторів.

Так, для окремих категорій малого та середнього бізнесу (зокрема, малим сільськогосподарським товаровиробникам на придбання землі) планується запровадити фонди часткового гарантування кредитів.

Також планується налагодити ефективну та прозору співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями задля збільшення фінансування інвестиційних проєктів. "Ми залучимо інвесторів у державні банки, щоб зрештою зменшити частку держави до рівня 20% в банківському секторі. Усе це в сукупності дасть змогу банкам та іншим фінансовим установам кредитувати під значно менший відсоток у гривні", — зазначається у тексті Програми.

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