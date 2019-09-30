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Уряд ініціює легалізацію грального бізнесу

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Кабінет міністрів схвалив та спрямував до Верховної Ради Програму дій уряду та низку законопроєктів, зокрема щодо легалізації грального бізнесу.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу уряду.

Цей законопроєкт передбачає, що азартні ігри будуть проводитися виключно на території готелів і на гральному обладнанні з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам.

Також Кабмін схвалив пакет проєктів законів для впорядкування діяльності з видобутку бурштину. Зміни передбачають, зокрема, скасування процедур додаткового погодження дозволів на користування надрами з боку відповідних обласних рад, продаж дозволів через відкриті електронні аукціони тощо.

Нагадаємо:

уряд Законопроєкт гральний бізнес