Уряд ініціює легалізацію грального бізнесу

Кабінет міністрів схвалив та спрямував до Верховної Ради Програму дій уряду та низку законопроєктів, зокрема щодо легалізації грального бізнесу.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу уряду.
Цей законопроєкт передбачає, що азартні ігри будуть проводитися виключно на території готелів і на гральному обладнанні з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам.
Також Кабмін схвалив пакет проєктів законів для впорядкування діяльності з видобутку бурштину. Зміни передбачають, зокрема, скасування процедур додаткового погодження дозволів на користування надрами з боку відповідних обласних рад, продаж дозволів через відкриті електронні аукціони тощо.
Нагадаємо:
- У липні президент Володимир Зеленський анонсував законопроєкт щодо ігрових автоматів та ломбардів.
- На початку серпня Зеленський заявив про намір легалізувати роботу казино у п’ятизіркових готелях.
- В Україні азартні ігри заборонені з 2009 року. Штраф за порушення складає 8000 мінімальних зарплат (близько 33 млн грн).