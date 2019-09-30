Українському ІТ-ринку прогнозують зростання на 30% у 2019 році

У компанії GlobalLogic прогнозують, що зростання ІТ-ринку в 2019 році може скласти близько 30%.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу компанії.

Згідно з прогнозом, лише експорт комп’ютерних послуг принесе в економіку країни у поточному році близько $3,5 млрд, а в 2020-му — $4,5 млрд.

"У середньому IT-індустрія зростала на 20-25% щорічно, ми очікуємо в цьому році більш стрімке зростання за рахунок сприятливої ​​кон’юнктури міжнародного ринку і попиту на розробки українських фахівців. За нашими оцінками, зростання ринку може досягти 30% до кінця 2019. Прибуток GlobalLogic в Україні традиційно зростає трохи швидше індустрії – на 32% за результатами першого півріччя 2019 – і ми плануємо зберегти високі темпи зростання до кінця року", – сказав віце-президент зі стратегії і технологій GlobalLogic Андрій Яворський.

У компанії повідомили, що за результатами першого півріччя експорт комп’ютерних послуг склав близько $1,6 млрд, що на 31% більше аналогічного періоду 2018 року. Також індустрія демонструє значне зростання в кількості фахівців. За деякими оцінками, на середину 2018 року в індустрії налічувалося близько 130 тисяч фахівців.

За останнє півріччя їх кількість зросла майже на 20 тисяч осіб і зараз, за даними Асоціації "IT Ukraine", на ринку налічується понад 160 тисяч фахівців, що на 22% більше, ніж роком раніше. "Але незважаючи на позитивний тренд, індустрія все ще відчуває нестачу кваліфікованих інженерів", – констатують в GlobalLogic.

Крім того, стабільно зростає кількість сплачених IT-індустрією податків – на 29% в першому півріччі 2019 у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року. У першому півріччі поточного року сума сплачених податків склала майже 8 млрд грн, тоді як за аналогічний період 2018 року – 6 млрд грн.

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