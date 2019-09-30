За вихідні: Підвищення рейтингу України, презентація "Дії", легалізація криптовалют та "електронне резидентство" для інвесторів

S&P підвищило рейтинг України

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підвищило довгострокові суверенні рейтинги України в іноземній і національній валюті з "B-" до "B", а рейтинги за національною шкалою в Україні — з "uaBBB" до "uaA", підтвердивши короткострокові рейтинги на рівні "B".

Про це йдеться у повідомленні агентства, оприлюдненому в ніч на 28 вересня, інформує БІЗНЕС.

В агентстві пояснили, що це рішення пов`язане з покращеним макроекономічним управлінням, накопиченням валютних резервів, прискоренням зростання і скороченням бюджетного дефіциту. "Новий уряд, схоже, прихильний справі збереження макроекономічної стабільності, лібералізації економіки і забезпечення нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ)", — йдеться в повідомленні.

S&P вказує, що прогноз щодо рейтингів "стабільний". "Прогноз відображає наші очікування того, що новий уряд України збереже макроекономічні реформи останніх років, тоді як економіка відновлюється, а загальний державний борг стосовно ВВП знижується. В результаті Україна повинна зберегти доступ до внутрішніх і міжнародних ринків капіталу, що дозволить їй забезпечити погашення комерційних боргів до 2020 року", — зазначили в агентстві.

Аналітики позитивно оцінюють намір нового уряду поліпшити бізнес-клімат і зняти мораторій на продаж сільськогосподарських земель. На їхню думку, заходи можуть привести до збільшення обсягів іноземних інвестицій в Україну, що сприятиме зростанню економіки і зменшенню вразливості до зовнішніх викликів.

В S&P зазначають, що подальше підвищення рейтингу можливе, якщо зростання економіки і показники в бюджетному і зовнішньоекономічному секторах перевищать прогнози агентства.

Також аналітики розглядають можливість підвищення суверенних рейтингів, якщо інфляція наблизиться до цільових показників НБУ, або якщо кредитування в секторі зростатиме і обмеження на рух капіталу будуть скасовані.

Водночас тиск на рейтинги у бік пониження може зрости, якщо почнуться перебої з пільговим фінансуванням (МВФ, СБ, Єврокомісії тощо - ІФ) або доступ до ринків капіталу протягом наступного року поставить під питання здатність України покривати великі зовнішні виплати. "Це, зі свого боку, може статися, якщо уряд відмовиться від ключових реформ", — кажуть в агентстві.

Міністр фінансів Оксана Маркарова вважає, що покращення кредитних рейтингів свідчить про те, що Україна стає привабливішою для інвесторів. "Підвищення суверенного кредитного рейтингу S & P, слідом за Fitch, означає, що провідні кредитні рейтингові агентства світу відзначають прогрес України. Ризики навколо України зменшуються, і наша країна стає більш привабливою для іноземних інвесторів, що сприяє зменшенню вартості позикових коштів до бюджету України. Ми будемо продовжувати працювати над поліпшенням бюджетної політики і збереженням макроекономічної стабільності в Україні", — наголосила Маркарова.

Нагадаємо:

У квітні 2019 року агентство S&P Global Ratings підтвердило довгострокові та короткострокові кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній і національній валюті на рівні "B- / B" зі стабільнім прогнозом.

У серпні 2019 року японське кредитне рейтингове агентство Rating and Investment Information (R&I) підвищило рейтинг України одразу на дві позиції з CCC+до B, прогноз — стабільний.

S&P дало оптимістичний прогноз для ВВП України

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підвищило прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2019 році з 2,5% до 3,2%.

Про це йдеться у повідомленні агентства про підвищення рейтингів України, інформує БІЗНЕС.

"Україні доведеться залучати більше інвестиційних потоків з-за кордону для більш значного та стійкого зростання. У цьому контексті законодавчі зусилля нинішнього уряду щодо проведення земельної реформи можуть збільшити зростання порівняно з нашими поточними прогнозами, так само, як і потенційні поліпшення в діловому середовищі", — зазначили в агентстві.

Аналітики зазначають, що інвестиції становлять лише 19% від ВВП 2018 року, що нижче пікового рівня в 30% в 2007 році до глобальної фінансової кризи. Ще одним чинником, що стримує економічне зростання, є слабке кредитування банківського сектору: з 2014 до 2018 року реальне зростання кредитування приватного сектору в сукупності скоротилося майже на 65%. "Хоча загальне зростання кредитування в 2017 і 2018 роках було позитивним, в реальному еквіваленті воно було негативним", — констатує S&P.

Серед ризиків для зростання агентство відзначає уповільнення зовнішнього попиту на експорт основних українських сировинних товарів і загострення геополітичної напруженості у відносинах з Росією.

За прогнозами аналітиків, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу після зменшення цього року до 2,8% ВВП в наступні два роки зросте до 3,2% ВВП, а в 2022 році – до 3,5% ВВП.

Агентство також очікує подальшого поступового збільшення резервів: з $ 20,33 млрд минулого року до $21,49 млрд цього, до $22,18 млрд у 2020 році, $22,95 млрд у 2021 році і $ 23,15 млрд у 2022 році.

S&P зазначає, що хоча актуальність нової програми МВФ зменшилася, наприклад, порівняно з кінцем минулого року, домовленість про нову програму стане важливим сигналом для інвесторів і одночасно полегшить доступ до коштів з інших МФО за пільговими ставками.

"У цьому контексті будь-яка відмова від раніше проведених реформ може потенційно підірвати перспективи України в забезпеченні або підтримці на шляху будь-якої подальшої угоди з МВФ. Врегулювання з колишніми власниками "ПриватБанку"– вартість націоналізації якого в 2016 році становила $5,5 млрд (майже 6% ВВП 2016 року) — потенційно може зашкодити стосункам з МВФ та іншими МФО", – йдеться в повідомленні.

S&P прогнозує, що загальний державний борг до ВВП у 2021 році опуститься нижче рівня 50% ВВП порівняно з піком у 81% у 2016 році.

Також, згідно з прогнозом агентства, середньорічна інфляція зменшиться з 11% минулого року до 8,8% цього, 7% – наступного, 6,5% – в 2021-му і 5,5% – у 2022 році.

"Довіра відновлюється": Гончарук відреагував на підвищення рейтингу України

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прогнозує, що підвищення рейтингу України від міжнародного рейтингового агентства S&P Global Ratings у перспективі дозволить зменшити витрати країни на обслуговування боргів.

Про це очільник уряду написав на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Довіра до України у світі поступово відновлюється. Міжнародне рейтингове агентство S&P підвищило довгострокові рейтинги України з "B-" до "B". Це означає дешевші ресурси і потенційно менші витрати на обслуговування боргів", – написав Гончарук.

Підозра Жеваго обвалила акції Ferrexpo

На Лондонській біржі акції британської компанія Ferrexpo plc, що контролює в Україні Полтавський і Єристівський ГЗК, 27 вересня впали на 6-7%.

Про це інформує БІЗНЕС з посиланням на ЛІГА. Бізнес.

Згідно з даними біржі, 27 вересня котирування акцій Ferrexpo plc впали з 171,61 до 162 пенсів.

Капіталізація компанії знизилася з $ 1,48 млрд до $ 1,16 млрд.

Нагадаємо, 27 вересня мажоритарному акціонерові (50,3% акцій) і CEO Ferrexpo – Костянтину Жеваго заочно вручили підозру у справі про розтрату і відмиванні 2,5 млрд грн збанкрутілого банку "Фінанси та Кредит".

У Державному бюро розслідувань вважають, що Жеваго, який є бенефіціаром банку, причетний до організації злочинної схеми по розтраті грошей фінустанови.

В Україні презентували бренд "держави у смартфоні"

Креативне агентство Fedoriv і Spiilka design buro презентували проєкт "держава у смартфоні" – портал і додаток "Дія" (Держава і я).

Про це у Facebook повідомив власник міжнародного креативного агентства Fedoriv Андрій Федорів, інформує БІЗНЕС.

Презентація відбулася в Запоріжжі на International IT Forum 2019 за участю віце-прем'єра- міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Дія" – це додаток і сайт, які об'єднають в єдиному електронному вікні усі послуги, які надає держава громадянам і бізнесу. "Дія" зможе максимально спростити і прискорити будь-яку взаємодію людини з державою, зробивши максимум процесів електронними та автоматичними, щоб чиновник особисто взагалі не впливав на термін отримання довідки або видачі дозволу", – написав Федорів.

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Він повідомив, що додаток "Дія" і його сайт будуть запущені у найближчі місяці. Їх список буде доповнюватися. Також кожен бажаючий може долучитися до команди тестувальників бета-версії сервісу. Стати тестувальником бета-версії або стежити за новинами проекту можна на сайті: plan.diia.gov.ua.

У Мінцифри повідомили, що фінансування розробки здійснюється за рахунок міжнародних донорів.

Нагадаємо:

У травні 2019 року президент Володимир Зеленський анонсував проєкт "Держава у смартфоні", який дозволить кожному громадянинову за допомогою телефону контролювати владу та її дії.

За даними Кабінету міністрів, 125 послуг вже надається в електронному вигляді, проте більшість з них не працює на 100% в онлайні, а система ідентифікації залишається незручною для громадянина та бізнесу.

На початку липня предстаники Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) запропонували владі своє бачення реалізації проєкту "Держава у смартфоні".

В Україні хочуть легалізувати криптовалюту

Міністерство цифрової трансформації має намір завести в Україну міжнародну платіжну систему PayPal і визначити правовий статус криптовалют.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на презентації міністерства, інформує БІЗНЕС з посиланням на УНІАН.

"Ми зараз активно працюємо щодо PayPal. Розуміємо проблематику, розуміємо, чому раніше цього не виходило. Там є, насправді, великі проблеми, але ми дуже сподіваємося, що зможемо надіслати правильний сигнал і політично все-таки вирішити це питання, і PayPal запрацює", – повідомив Федоров.

Він також зазначив, що визначення правового статусу криптовалют допоможе легалізувати пов'язану з ними діяльність, таку, як купівля і продаж криптовалют, а також їх добування, і виведе гравців ринку з "сірої" зони, що стане стимулом для додаткових надходжень до бюджету від сплати податків.

Нагадаємо, в Україні PayPal досі повноцінно не працював, а тільки використовувався для оплати покупок в закордонних інтернет-магазинах, таких як eBay. Надходити гроші до України з-за кордону не можуть, оскільки у Національного банку є низка вимог до реєстрації системи в Україні.

Наприкінці серпня 2018 року PayPal відкрив для України транскордонні перекази через Xoom – свою дочірню компанію. Наразі сервіс для українців дуже обмежений. Однак це може стати першим кроком входу до країни платіжної системи.

У липні 2019 року Нацбанк звинуватив керівництво регіонального офісу PayPal у Польщі у навмисному гальмуванні процесу виходу компанії на ринок України.

Мінцифри хоче перевести всі адмінпослуги в онлайн

Міністерство цифрової трансформації планує за п`ять років перевести усі 100% адміністративних послуг в онлайн.

Про це під час заходу Digital transformation of Ukraine у Львові заявив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Економічну правду".

"Наша ціль на 5 років – 100% послуг онлайн. З них 20% послуг – взагалі без втручання чиновників. До кінця року ми запустимо приблизно 20 сервісів", – сказав він.

"Один з пріоритетів – зробити просте закриття ФОП та зміну КВЕД. Бо нинішня процедура – абсурд", – додав заступник міністра.

Нагадаємо, з 9 липня на порталі "Онлайн будинок юстиції" запрацював новий сервіс, який дозволляє реєструвати ТОВ, а також низку інших послуг в режимі онлайн, без складних бюрократичних процедур.

В Україні планують запровадити "електронне резидентство" для іноземного бізнесу

Міністерство цифрової трансформації планує реалізувати проєкт "Електронне резидентство", що дозволяє іноземним бізнесменам вести бізнес в Україні, не приїжджаючи в нашу країну.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр-міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров, інформує БІЗНЕС з посиланням на УНІАН.

"У нас вже є робоча група, написаний указ президента, є підготовлений законопроект, ми активно працюємо над цим проектом", – заявив Федоров.

"Ми хочемо, щоб в Україні було зручно відкрити компанію, в Україні було зручно відкрити рахунок у банку, не приїжджаючи в нашу країну – отримати ID-картку в посольстві, і щоб була можливість вести тут бізнес", – сказав він.

Нагадаємо, що першою в світі "електронне резидентство" запровадила 2014 року Естонія. Цей онлайн-сервіс дає можливість отримати спеціальну ID-картку із чіпом, завдяки якій можна зареєструвати компанію в Естонії через інтернет, сплачувати податки онлайн, підписувати документи та проводити банківські операції.

Фонд гарантування вкладів проводить аудити всіх великих банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) проводить forensic-аудити по всім великим банкам.

Про це в інтерв'ю для DT.UA заявила директор-розпорядник ФГВФО Світлана Рекрут, інформує БІЗНЕС.

Вона зауважила, що це перший фронт робіт з повернення активів. Другий фронт — це судова робота на основі так званої нестачі активів для задоволення кредиторських вимог. "Тут мова вже буде йти про цивільні позови до менеджменту банків, який допустив нестачу активів у фінустанові. Але і кримінальні, і цивільні справи — процеси паралельні, але з однією метою — повернути вкрадені гроші. На мій погляд, в нинішньому юридично-правовому полі кримінальні епізоди довести буде простіше, там йдеться про конкретних осіб, конкретні операції та схеми, чітко зрозумілі винні і зрозумілі завдані збитки", — сказала Рекрут.

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При цьому вона зазначила, що Фонд не обмежиться лише українською юрисдикцією, оскільки "в історії практично всіх великих банків мова йде і про відхід грошей в іноземні юрисдикції".

Нагадаємо, за 7 місяців 2019 року платоспроможні банки України отримали 36,7 млрд грн чистого прибутку, що у 3,7 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (9,8 млрд грн).