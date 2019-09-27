Відомий девелопер прознозує зміни на будівельному ринку через "Укрбуд"

Компанія SAGA Development не розглядає можливості поглинання "Корпорації "Укрбуд", злиття з нею або реалізацію спільних проєктів.

Про це заявив CEO компанії Андрій Вавриш на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Із цікавістю, затамувавши подих, слідкую за ситуацією щодо стану та анонсованих керівництвом Корпорації Укрбуд змін. Їхні плани впливають на перспективи розвитку ринку", – написав Вавриш.

Він запевняє, що компанія SAGA Development не розглядає можливості спільної з "Укрбуд" реалізації проєктів.

"Ми сповідуємо діаметрально протилежні стратегії розвитку територій, займаємо різні ніші на ринку та не вбачаємо жодного ефекту синергії від таких партнерств, об`єднань, злиттів. Ми маємо сформований портфель на найближчі 4 роки, що не дає можливості розпорошувати як фінансові, так і людські ресурси компанії. А я особисто сконцентрований виключно над розвитком САГА. Інформація, поширена окремими ЗМІ з цього питання, недостовірна", – заявив девелопер.

Нагадаємо, 19 вересня генеральний директор компанії "УкрбудДевелопмент" Олег Майборода повідомив, що екс-президент корпорації "Укрбуд" Максим Микитась вийшов з будівельного бізнесу.

Довідка: SAGA Development — українська девелоперська компанія, заснована в листопаді 2016 року як Riverside Development. Компанія здійснює повний спектр девелоперських послуг та реалізує проєкти житлової нерухомості в Києві та Одесі. У 2018 року вона змінила назву на SAGA Development.

Засновник та CEO SAGA Development — Андрій Вавриш.