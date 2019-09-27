Жеваго заочно вручили підозру в справі банку "Фінанси та Кредит"

Народному депутату минулих скликань та головному власнику компанії Ferrexpo Костянтину Жеваго заочно вручили підозру у відмиванні і розтраті 2,5 млрд грн банку-банкрута "Фінанси та Кредит".

Про це повідомила заступник голови Державного бюро розслідувань Ольга Варченко на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Маю нові подробиці у справі розтрати коштів банку "Фінанси та Кредит". Сьогодні заочно вручили підозру колишньому народному депутату Костянтину Жеваго, якого раніше перевіряли на причетність до злочинної схеми з розтрати та легалізації 2,5 мільярда гривень банку "Фінанси та кредит", — поінформувала Варченко.

За її даними, під час досудового розслідування було встановлено, що офшорна компанія у період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Згодом між банком "Фінанси та кредит" та іноземними банками було укладено договори застави на суму понад $113 млн, яким український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, що були розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах.

У 2015 році за невиконання зобов’язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки стягнули з рахунків банку "Фінанси та кредит" $113 млн. Заставу іноземні банки списали одразу після того, як банк було оголошено неплатоспроможним.

Заступниця голови ДБР зазначила, що працівники ДБР, ГПУ і Нацполіції у межах двох кримінальних проваджень проаналізували документи щодо господарської діяльності та фінансових операцій між банківськими установами.

"Слідчі зібрали матеріали, які дали підставу вважати, що народний депутат ВР ІІІ-VIII скликань, який є бенефіціарним власником банку, причетний до організації злочинної схеми з розтрати грошей фінустанови. Під час слідства також з’ясувалося, що кошти, отримані за порукою банку, були використані на користь іноземних компаній, які належать самому колишньому депутатові", — зазначила Варченко.

Вона уточнила, що власнику банку оголошено підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (організація розтрати чужого майна, яке перебувало у віданні службової особи, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у липні 2019 року ДБР оголосило двом топ-менеджерам збанкрутілого банку "Фінанси та кредит" про підозру в розтраті 2,5 млрд грн фінустанови. Також у рамках розслідування двох кримінальних провадженнях було повідомлено про підозру 7 колишнім посадовцям фінустанови, чотири з яких зараз перебувають у міжнародному та державних розшуках.