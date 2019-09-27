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Дохідність гривневих ОВДП одна з найвищих у світі

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Прибутковість гривневих облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) після "вирахування" інфляції є однією з найвищих у світі.

Про це повідомив урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца на Українському фінансовому форумі, який триває в Києві, інформує БІЗНЕС.

"Вартість запозичення знижується завдяки інфляції і обмеженню пропозиції. У січні середньозважена дохідність була 19%, зараз —15,1%. А реальна прибутковість, з урахуванням інфляції, — 6,7%. Це один з найвищих показників у світі", — констатує урядовий уповноважений.

Він пояснив, що знизити ставки допоміг приплив коштів нерезидентів, який виріс з початку року в 15 разів і досяг 97 млрд грн.

Нагадаємо:

ОВДП форум держборг