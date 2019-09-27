Україна відмовиться від випуску валютних держоблігацій

Про це повідомив урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца на Українському фінансовому форумі, який триває в Києві, інформує БІЗНЕС.

"У минулому році ми більше випускали євро. Ми відмовляємося від цієї практики зараз. В принципі на майбутнє наша ціль — перейти виключно на гривневі запозичення на локальному ринку. На даний момент часу гривневі запозичення вже дають нам можливість фінансувати більшість наших потреб. Тобто 50% наших потреб на цей рік ми профінансували за рахунок виключно гривні", — сказав Буца.

Він пояснив цей крок тим, що велика доля валютної компоненти в боргу є значним ризиком. "Тому що валюта одразу суттєво збільшує відсоток боргу до ВВП, як це сталося у 2014 році. Тому збільшення гривневої компоненти нам дозволяє зменшити цей ризик досить суттєво. Якщо подититися на динаміку, то з 34% в кінці 2017 року ми дійшли до 38,8% станом на 31 липня 2019 року. Після аукціонів, що відбулися в цьому місяці, я думаю, що ми маємо всі шанси перейти 40% найближчим часом", — прогнозує чиновник.

Також він повідомив, що уряд планує припинити випуск п'ятирічних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). "Ми більше не буде розміщувати цей інструмент. Вже дуже великий обсяг залучених коштів", — сказав Буца.

За його даними, нерезиденти вже вклали в 5-річні ОВДП 1,5 млрд грн. Водночас ставка по таких паперах з початку року знизилася з 15,85% до 14,75%. "Весь попит інвесторів концентрується на довгих інструментах. Якщо на початку року середньозважений термін розміщення становив шість місяців, то тепер це два роки. Майже весь попит нерезидентів концентрується на двох-, трьох- і п'ятирічних паперах", — уточнив Буца.

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