У Києві надлишок готелів високого класу і дефіцит – середнього

Про це на конференції "Готельна нерухомість України: перспективи розвитку", організованої "Українським клубом нерухомості" (URE Club), повідомив генеральний директор керуючої компанії Ribas Hotels Group Артур Лупашко, інформує БІЗНЕС.

За його розрахунками, у Києві в сегменті п’яти зірок налічується понад 1500 номерів, у чотиризірковому секторі – до 3500, а у тризіркових готелях – близько 4000 номерів.

"Подібна забезпеченість, порівняно з європейськими країнами, вважається низькою. В Україні на одну тисячу жителів припадає 3,5 номера, а у Східній та Центральній Європі ця цифра сягає 9 номерів. Проте з року в рік ситуація трохи вирівнюється: очевидне покращення економічного клімату спонукає великих мережевих операторів та іноземних інвесторів заходити в Україну", – зазначив Лупашко.

Він також повідомив, що окупність готельних об’єктів стартує з 9%. При цьому термін окупності може становити в середньому від 1 до 7 років, а подекуди – це справжні довгострокові інвестиції з окупністю близько 10-15 років.

Маржинальність готелів п’яти зірок становить від 35% до 72% від загального валового доходу; трьох зірок – 50%, хостелів – близько 65-70%. Готелі високого цінового сегменту хоч і окуповуються значно довше, але дають більш надійний та стабільний дохід, ніж об’єкти інших класів.

За швидкістю повернення інвестицій сьогодні найбільш привабливими є тризіркові готелі в курортах Буковель, Моршин, Трускавець (10-15% річних) та чотиризіркові готелі у великих бізнес-містах — Львів, Київ, Одеса, Харків, Дніпро (9-12% річних).

"Потенційно цікавими у найближчі 5-10 років можуть бути такі регіони як Славське ("другий Буковель"), Леонідово, курорт Грибівка ("морський Буковель"), Вилкове ("Українська Венеція"), курорт Куяльник (українське Мертве море), курорти Залізний Порт та Бердянськ. Вдалі інвестиції в них можуть принести до 20% річних", – вважає Лупашко.

Що ж стосується цін, то з початку 2019 року середня вартість номера у столичних готелях та у містах-мільйонниках знизилася на 6%. А у п’ятизіркових готелях, що належать до всесвітньовідомих мереж, середня ціна за проживання знизилась на 10-12%. На початку літа, наприклад, можна було заселитися у готель категорії 5 зірок за вартість від 6,5 тис. грн/добу. Сьогодні вартість складає від 3,7 тис. грн/добу у Києві, та від 2,7 тис. грн/добу в Одесі. В окремих регіонах тариф у три- та чотиризіркових об’єктах залишився на минулорічному рівні.

Водночас експерт відзначив позитивні показники завантаженості готелів. "За підсумками минулого року, п’ятизіркові готелі Львова та Одеси були заповнені у середньому на 50%. Об’єкти із 4 та 3 зірками трохи більше – на 60-65%", – говорить Лупашко.