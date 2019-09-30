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Сила внутрішніх інвестицій — у новому номері журналу "БІЗНЕС"

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Журнал "БІЗНЕС" презентує вересневий випуск під назвою "Сила внутрішніх інвестицій", який з`явиться у продажу з 30 вересня.

У цьому номері БІЗНЕС зробив акцент на внутрішніх інвестиціях як головному факторі зростання української економіки.

"Іноземний капітал чекає на виконання нами "домашнього завдання". Найкращий показник для старту інвестування — економічне зростання, зумовлене внутрішніми факторами", — пише у своїй колонці головний редактор журналу Володимир Полевий. 

Так, журналісти проаналізували низку показників і готові підтвердити: попри всі негаразди, під тиском підприємців, реформаторів та МВФ, Україна рухається ліберальними рейками. Чого вартують лише перші важливі кроки на шляху скасування мораторію на землю.

Ключовою персоною цього номеру є голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, який розповів про візію влади щодо розбудови країни, про кроки для поліпшення бізнес-клімату, залучення інвестицій тощо.

Інший не менш цікавий спікер "інвестиційного" випуску — голова правління Німецько-Української промислово-торговельної палати Александер Маркус — розповів, чому німецький бізнес обережно заходить в Україну, які галузі найбільш цікаві для іноземних інвесторів і чого вони очікують від України.

Про це, а також про інструменти запуску інвестицій; закони, які для цього потрібні; про міжнародний досвід та потреби інвестора читайте у новому номері та на сайті журналу БІЗНЕС.

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