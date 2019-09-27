В Еміратах запустили перший цифровий банк для бізнесу

Найбільший банк Об`єднаних арабських еміратів (ОАЕ) Emirates NBD запустив проєкт E20. – перший в країні повністю цифровий банк для обслуговування підприємців та підприємств малого та середнього бізнесу.

Про це повідомляє Український Бізнес Хаб в Арабському світі на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Завдяки новому банку стартапи, індивідуальні підприємці, фрілансери і працівники сфер Фінтех і іншуртех зможуть відкрити рахунок і виконувати необхідні банківські операції за допомогою мобільного додатку. У додатку також будуть доступні послуги банків, необхідні для ведення та розвитку бізнесу та цілодобовий зворотній зв'язок.

Згідно з останнім звітом ТПП Дубая і Міністерства економіки ОАЕ, 65% всіх підприємців в ОАЕ вважають банкінг головним викликом на шляху розвитку бізнесу. Так, відкриття рахунку в деяких випадках займає до трьох місяців.

Зазначається, що банк E20. дозволить відкривати рахунки, здійснювати місцеві та міжнародні перекази, оплачувати рахунки за допомогою смартфона. Також клієнти зможуть подати заявки на оформлення чекової книжки й дебетової карти, що дозволить їм користуватися банкоматами.

Бета-версія E20. буде спочатку доступна тільки для обраної групи підприємців, що дозволить їм протестувати ключові функції і надати зворотний зв'язок.

Офіційний запуск цифрового банку для бізнес-клієнтів ОАЕ запланований у першому кварталі 2020 року.