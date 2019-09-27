Чому українцям варто вчитись за кордоном?…

Олександр Тарченко

Чому французькі фермери не поспішатимуть купувати…

Вінсент Лусуарн

2020: фінансова криза або нові можливості?

Юрій Пивоваров

Енергетична децентралізація – чи можлива вона…

Петро Багрій

Чи є оновлення на ринку безготівкової…

Ольга Куничак

Бізнес очікує радикальних змін у законодавстві…

Микола Ганул

Гармонізація з ЄС: що отримає бізнес…

Тетяна Лісовська

Чи потрібен "Нафтогаз України"?

Максим Карижський

Чи є світло в кінці "сміттєвого…

Петро Багрій

27
Пт., вер.
13 Нові матеріали

Без паніки. Гончарук заспокоїв щодо співпраці з МВФ

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук не бачить приводу для паніки через те, що місія МВФ поїхала, не уклавши угоди.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Заспокою одразу. Паніку, яка вчора розлетілась в українських ЗМІ, — переговори з міжнародними партнерами в активній фазі. Ми розпочали обговорення нової 3-річної програми підтримки в рамках механізму розширеного фінансування", — повідомив Гончарук за підсумками роботи місії МВФ у Києві.

Він заявив, що укладання так званої staff agreement — рекомендації ради директорів МВФ для відкриття нової програми співпраці з Україною — очікується впродовж наступних декількох тижнів.

Також очільник уряду зазначив, що голова місії МВФ дав позитивну оцінку реформам, які провели в Україні протягом останніх років, проте уряд планує проводити ці реформи й надалі. "Попереду маємо великий обсяг роботи, аби збільшити український ВВП та створити в Україні реальну ринкову економіку. Будемо покращувати бізнес-середовище та проводити ключові реформи, заплановані нашим урядом — велику приватизацію держпідприємств, реформу агросектору, боротьбу з корупцією. Важливим залишається також успішне проведення судової реформи", – заявив Гончарук.

 

Нагадаємо:

МВФ Олексій Гончарук