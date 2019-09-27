Без паніки. Гончарук заспокоїв щодо співпраці з МВФ

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук не бачить приводу для паніки через те, що місія МВФ поїхала, не уклавши угоди.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Заспокою одразу. Паніку, яка вчора розлетілась в українських ЗМІ, — переговори з міжнародними партнерами в активній фазі. Ми розпочали обговорення нової 3-річної програми підтримки в рамках механізму розширеного фінансування", — повідомив Гончарук за підсумками роботи місії МВФ у Києві.

Він заявив, що укладання так званої staff agreement — рекомендації ради директорів МВФ для відкриття нової програми співпраці з Україною — очікується впродовж наступних декількох тижнів.

Також очільник уряду зазначив, що голова місії МВФ дав позитивну оцінку реформам, які провели в Україні протягом останніх років, проте уряд планує проводити ці реформи й надалі. "Попереду маємо великий обсяг роботи, аби збільшити український ВВП та створити в Україні реальну ринкову економіку. Будемо покращувати бізнес-середовище та проводити ключові реформи, заплановані нашим урядом — велику приватизацію держпідприємств, реформу агросектору, боротьбу з корупцією. Важливим залишається також успішне проведення судової реформи", – заявив Гончарук.

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