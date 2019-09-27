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Зеленський дав обіцянку американському бізнесу

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Президент Володимир Зеленський запросив західний бізнес стати частиною процесу трансформації України в європейську розвинену державу.

Про це він сказав на зустрічі з представниками ділових кіл США у Нью-Йорку, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Саме це для нас найважливіше: ми ідентифікуємо та системно вирішимо всі проблеми західних компаній в Україні – від проблеми на митницях та у податковій до захисту прав інвесторів і захисту прав інтелектуальної власності", – пообіцяв Зеленський.

Він наголосив, що в України для цього є все, бракує лише часу. "Суспільство не чекатиме декілька років, поки щось запрацює в Україні. Ми проводимо структурні перетворення, і я щиро запрошую вас усіх стати частиною цього важливого процесу – трансформації України у справді європейську розвинену країну, вільну від корупції та сповнену бізнес-можливостями", – сказав президент.

За його словами, прозорість і верховенство права є беззаперечними передумовами для ведення успішного бізнесу, залучення інвестицій та реалізації нових ідей.

"Ми реформуватимемо судову систему, щоб кожен інвестор – чи то західний, чи то український – міг упевнено розраховувати на справедливість. Ми також уже розпочали реформу правоохоронних органів, щоб забезпечити розслідування корупційних злочинів і невідворотність покарання за них", – запевнив президент.

Він закликав інвесторів вірити в Україну та пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб виправдати цю довіру. 

Нагадаємо: 

 

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