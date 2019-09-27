Дмитро Наталуха та бізнес−асоціації спільно працюватимуть над законопроєктами

Голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха та представники бізнес-асоціацій домовилися про створення робочих груп для спільної роботи над реформаторськими законопроєктами.

Про це йшлося на круглому столі щодо економічних пріоритетів на 2020 рік, який відбувся 26 вересня за участі представників Української Ради Бізнесу, спільноти БІЗНЕС 100 та фахівців Економічної експертної платформи, інформує БІЗНЕС.

Голова парламентського Комітету розповів про ключові напрямки роботи Комітету, зокрема про необхідність зміни моделі українського виробництва з сировинної на виробництво продукції з високою доданою вартістю; необхідність розвитку антимонопольного законодавства; запуск Експортно-кредитного агенства; законопроєкт про бізнес-омбудсмена, лібералізацію трудового законодавства; посилення захисту власності, у тому числі інтелектуальної; про покращення адміністрування; про приватизацію держпідприємств, оренду та концесії; про скасування низки законодавчих актів радянських часів тощо.

Представники бізнесу висловили підтримку зазначеним напрямкам та надали низку пропозицій, зокрема:

- внести зміни до Закону "Про основи національної безпеки", в частині доповнення документу розділом про економічну безпеку;

- запровадити податок на виведений капітал, як драйвер економічного зростання;

- модифікувати систему державних закупівель.

Володимир Полевий, директор Фонду підтримки економічної безпеки, представник спільноти бізнесу Бізнес100 зауважив, що у поточній редакції Закону "Про національну безпеку України" відсутній важливий розділ – про загрози економічній безпеці.

Учасники обговорення погодились, що такий розділ має бути і необхідно напрацювати відповідні норми.

Михайло Лев, голова правління Центру політико-правових досліджень повідомив, що питання щодо моделі ринку с/г землі дуже дискусійне і необхідно погодити оптимальну модель за участі ключових стейкхолдерів. Він запропонував створити робочу групу та опрацювати це питання, а за підсумками роботи внести зміни до законопроєкту Кабміну або внести альтернативний.

Анатолій Долинний, президент УФІБ, член Наглядової Ради Української Ради Бізнесу зазначив, що необхідно спростити початок роботи для учнів та студентів, або взагалі скасувати необхідність сплати ЄСВ або ПДФО для громадян молодше 25 років. Також він звернув увагу на проблеми із системою Prozorro. На думку Долинного, необхідно додати експертну складову на основі саморегулювання для контролютендерів та результатів.

Учасники обговорення погодились, що ці напрямки важливі та необхідно їх опрацювати у робочій групі.

Гетман Олег, економіст, фахівець Економічної експертної платформи зауважив, що перехід від оподаткування прибутку до оподаткування виведеного капіталу – це не тільки питання оподаткування, це важлива зміна для економічного розвитку країни. За розрахунками МЕРТ, така зміна призведе до додаткового зростання ВВП на 1,5% – 1,8% щороку. Тому Комітету з питань економічного розвитку рекомендовано звернути увагу на цей законопроєкт.

Юрій Пероганич, керівник АПІТУ, член Наглядової Ради Української Ради Бізнесу запропонував якнайшвидше забезпечити виконання Україною статті 57 угоди з ЄС про асоціацію і укладання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів з метою спрощення умов роботи відчизняних компаній.

За підсумками круглого столу учасники дискусії дійшли спільного бачення за всіма питаннями та запланували створення кількох робочих груп з напрацювання відповідних нормативно-правових актів для реалізації цих важливих змін. До складу груп увійдуть представники парламенту, аналітичних центрів та бізнесу.