МВФ продовжить роботу над новою програмою для України

Про це йдеться у заяві МВФ за результатами роботи місії в Україні, інформує БІЗНЕС.

У ній наголошується, що після виборів в України з'явилася можливість просувати необхідні реформи. "Влада звернулася з проханням про нову програму підтримки МВФ, щоб допомогти їм у досягненні цих цілей, надаючи якір для їх економічної політики і допомагаючи покривати потреби в фінансуванні в найближчі роки", — зазначають в МВФ.

У Фонді констатують, що темпи зростання України у порівнянні з сусідніми країнами. "Зростання стримує слабке бізнес-середовище, зокрема, недоліки в законодавчій системі, наскрізна корупція, а також той факт, що у великих галузях економіки домінують неефективні державні підприємства або олігархи, що стримує конкуренцію та інвестиції. Порівняльний аналіз в регіональному контексті показує, що найбільша різниця у поступі реформ між Україною та сусідніми країнами полягає в якості правової інституційної системи. Хоча було досягнуто прогресу у створенні нових інституцій для боротьби з корупцією, відчутних результатів ще немає. Через погані умови ведення бізнесу рівень залучення інвестицій та, зокрема, прямих іноземних інвестицій в Україні значно нижчий, ніж в інших країнах регіону", — йдеться в заяві МВФ.

У МВФ вважають, що "економічна політика й надалі має зосереджуватися на підтриманні макроекономічної стабільності з одночасним створенням умов для пришвидшення економічного зростання".

Експерти Фонду радять Україні проводити розважливу фіскальну політику для забезпечення прийнятного рівня боргу, а також обачну грошово-кредитну політику для сповільнення інфляції та накопичення резервів; підвищувати ефективність та результативність державних видатків, зокрема в галузях охорони здоров’я та освіти, а також в сфері підтримки вразливих груп населення.

Крім того, в МВФ наголошують на важливості незалежності центрального банку і забезпечення фінансової стабільності, а також закликають докласти всіх зусиль для мінімізації податкових витрат, пов'язаних із реорганізацією та ліквідацією банків.

"Місія розпочала обговорення щодо нової трирічної програми за підтримки МВФ в рамках механізму розширеного фінансування. За останні два тижні експерти місії провели плідні дискусії з питань напрямків політики для нової програми, зокрема, стосовно податково-бюджетної та грошово-кредитної політики, а також ключових заходів реформування... Обговорення нової програми триватимуть найближчими тижнями", — йдеться в заяві.

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