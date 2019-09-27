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Українським тютюновиробникам загрожує штраф у понад 10 млрд грн

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Антимонопольний комітет (АМКУ) може накласти на найбільших тютюнових виробників за монополізацію ринку штрафи на суму понад 10 млрд грн.

Про це повідомила колишня державна уповноважена АМКУ Агія Загребельська на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

За її словами, 26 вересня АМКУ розпочав розгляд справи щодо компаній "Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн", "Філіп Морріс Україна", "Джей Ті Інтернешнл Україна", "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна",  "Імперіал Тобакко Продакшн Україна", "Імперіал Тобакко Юкрейн", "Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна", "А/Т тютюнова компанія "В.А.Т.-Прилуки" і "Тедіс Україна".

"Як видно з продемонстрованих на засіданні АМКУ слайдів, Комітет звинувачує чотирьох найбільших виробників сигарет і ТОВ Тедіс Україна в змові з метою недопущення на ринок первинної реалізації сигарет будь-якої компанії крім Тедіс", — написала Загребельська.

На засіданні Комітет заслухав позицію двох тютюновиробників, інші відповідачі планують озвучити свою позицію 27 вересня. А на 3 жовтня заплановано ухвалення остаточного рішення.

Нагадаємо: 

штраф АМКУ тютюновиробники