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Смолій сказав, про що "болітиме голова" у місії МВФ

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Голова Національного банку України Яків Смолій заявив, що у команди МВФ у Вашингтоні "болітиме голова" про припинення тиску на реформаторів і збереження фінансової стабільності.

Про це він написав у Twitter після зустрічі з місією МВФ, інформує БІЗНЕС.

За його словами, "збереження фінансової стабільності залежатиме від перебігу низки судових процесів в Україні і не тільки".

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Нагадаємо:

МВФ Яків Смолій переговори