Смолій сказав, про що "болітиме голова" у місії МВФ

Голова Національного банку України Яків Смолій заявив, що у команди МВФ у Вашингтоні "болітиме голова" про припинення тиску на реформаторів і збереження фінансової стабільності.
Про це він написав у Twitter після зустрічі з місією МВФ, інформує БІЗНЕС.
За його словами, "збереження фінансової стабільності залежатиме від перебігу низки судових процесів в Україні і не тільки".
Нагадаємо:
- Місія МВФ прибула до Києва 10 вересня для обговорення нової програми співпраціз Україною.
- Прем'єр-міністр Олексій Гончарук перед приїздом місії МВФ заявив, що Україні потрібна програма кредитування на 3-4 роки.
- 26 вересня місія МВФ завершила свою роботу в Україні. За даними ЗМІ, українська сторона не домовилася з Фондом про нову програму співпраці. Проте у Міністерстві фінансів заявили, що переговори перебувають в активній фазі.