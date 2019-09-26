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ЄБРР планує інвестувати ще 200 млн євро у "зелену" енергетику України

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Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує виділити додатково 200 млн євро на фінансування проєктів з відновлювальної енергетики, що реалізуються в Україні.

Про це свідчить інформація на сайті банку, інформує БІЗНЕС.

Йдеться про фінансування програми USELF-III, яку розпочали у 2018 році. "ЄБРР має намір виділити нові кошти для фінансування приватних проєктів з відновлювальної енергетики в межах системи стимулювання "зелених" тарифів", — повідомили у банку.

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В ЄБРР зазначають, що черговий транш дозволить зберегти чинну нині динаміку розвитку альтернативної енергетики в Україні, а також допоможе згладити процес переходу на нові механізми стимулювання "зелених" інвестицій в Україні.

Нагадаємо:

ЄБРР зелена енергетика