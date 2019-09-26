Землю після скасування мораторію хочуть продавати через ProZorro

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Павло Кухта, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу ProZorro.

За його словами, зараз розглядається дворівнева електронна система.

"Ми розглядаємо дворівневу електронну систему ProZorro. Продажі. як основну для майбутнього продажу землі. Цифрові інструменти, такі як ProZorro. Продажі. – це можливість не тільки чесно продати та купити державні активи. Якщо дивитися ширше цифровізація – це ще побудова нових ринків, таких як оренда, концесії, ринок праці та інших", – сказав Кухта.

Нагадаємо: