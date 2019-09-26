Україна не домовилася з МВФ про кредит – ЗМІ

Україна не домовилася з Міжнародним валютними фондом (МВФ) про нову програму співпраці.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на одного з високопоставлених учасників переговорів з української сторони, інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що за результатами роботи місії МВФ в Україні, яка завершується 26 вересня, було сформовано "драфт" (чорнову версію) Меморандуму для нової програми. Про конкретні домовленості поки що не йдеться. У цілому українська сторона розчарована результатами роботи місії. "Могло бути і краще", – сказав співрозмовник

Зараз члени місії проводять заключні зустрічі "на різних рівнях". Офіційний реліз за підсумками роботи в Україні Фонд опублікує 27 вересня.

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