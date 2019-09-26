Чому французькі фермери не поспішатимуть купувати…

Вінсент Лусуарн

2020: фінансова криза або нові можливості?

Юрій Пивоваров

Енергетична децентралізація – чи можлива вона…

Петро Багрій

Чи є оновлення на ринку безготівкової…

Ольга Куничак

Бізнес очікує радикальних змін у законодавстві…

Микола Ганул

Гармонізація з ЄС: що отримає бізнес…

Тетяна Лісовська

Чи потрібен "Нафтогаз України"?

Максим Карижський

Чи є світло в кінці "сміттєвого…

Петро Багрій

Легалізація грального бізнесу – це не…

Ігор Макієвський

26
Чт., вер.
14 Нові матеріали

Україна не домовилася з МВФ про кредит – ЗМІ

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Україна не домовилася з Міжнародним валютними фондом (МВФ) про нову програму співпраці.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на одного з високопоставлених учасників переговорів з української сторони, інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що за результатами роботи місії МВФ в Україні, яка завершується 26 вересня, було сформовано "драфт" (чорнову версію) Меморандуму для нової програми. Про конкретні домовленості поки що не йдеться. У цілому українська сторона розчарована результатами роботи місії. "Могло бути і краще", – сказав співрозмовник 

Зараз члени місії проводять заключні зустрічі "на різних рівнях". Офіційний реліз за підсумками роботи в Україні Фонд опублікує 27 вересня.

Нагадаємо:

 

МВФ фінансування