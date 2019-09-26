Більшість кредитів, наданих малому бізнесу, насправді отримують великі бізнес-групи – НБУ

У серпні поточного року 77,2% кредитів, які банки видавали малому і середньому бізнесу, отримували підприємства, що входять до великих бізнес-груп.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Національного банку.

Так, за даними регулятора, у серпні кредити малим і середнім підприємствам становили близько 56,2% від кредитного портфеля корпоративного сектора, з них середні – 24,2%, малі – 9,8%, мікро – 22,2%.

"Кредити, надані контрагентам, які є частиною бізнес-групи, в МСП становлять 77,2 %, а кредити ФОП надаються переважно непов'язаним з бізнес-групами контрагентам (86,1%). Водночас ставки за кредитами, наданими пов’язаним з бізнес-групами контрагентам, зазвичай нижчі", – зазначають в Нацбанку.

Регулятор наголошує, що вперше публікує статистичні дані щодо надання кредитів великим, середнім, малим і мікропідприємствам-юридичним особам з урахуванням ознак їх приналежності до певної бізнес-групи. "Необхідність розширення статистики кредитування МСП, яка публікується з жовтня 2017 року, пов'язана з існуванням великої кількості позичальників, які формально є невеликими підприємствами, однак насправді входять в структури значно більших бізнес-груп", – пояснили в НБУ.

Також до кінця 2019 року Нацбанк почне публікувати інформації щодо кредитів МСП та великим підприємствам за ознакою пов’язаності у формі відкритих даних.

Нагадаємо, у серпні Нацбанк України почав публікувати дані про вартість зовнішніх кредитів для бізнесу.