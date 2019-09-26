Уряд продовжив повноваження податкової міліції в ДФС

Кабінет міністрів України за поданням Міністерства фінансів залишив повноваження податкової міліції в Державній фіскальній службі ще на чотири місяці до створення Бюро фінансових розслідувань.

Відповідну постанову №846 уряд ухвалив 25 вересня, інформує БІЗНЕС.

Міністр фінансів Оксана Маркарова вважає це рішення тимчасовим і правильним, тому що Бюро фінрозслідувань буде створюватися як новий орган і всі співробітники будуть набиратися на конкурсній основі. "Тому немає ніякого сенсу зараз переводити в рамках реорганізації частину податкової міліції в нову ДПС без конкурсів, щоб через чотири місяці знову переводити або звільняти", – пояснила міністр у Facebook.

Вона також зазначила, що у ці місяці податкова міліція продовжить виконувати свою роботу разом з іншими правоохоронними органам та митницею. "Не будуть втрачені поточні справи щодо конвертаційних центрів, негкльних операцій з підакцизними товарами та спільних операцій. Тому радість декого щодо 4 місячної безкарності була трохи передчасною, – додала Маркарова.

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