Уряд продовжив повноваження податкової міліції в ДФС

Кабінет міністрів України за поданням Міністерства фінансів залишив повноваження податкової міліції в Державній фіскальній службі ще на чотири місяці до створення Бюро фінансових розслідувань.
Відповідну постанову №846 уряд ухвалив 25 вересня, інформує БІЗНЕС.
Міністр фінансів Оксана Маркарова вважає це рішення тимчасовим і правильним, тому що Бюро фінрозслідувань буде створюватися як новий орган і всі співробітники будуть набиратися на конкурсній основі. "Тому немає ніякого сенсу зараз переводити в рамках реорганізації частину податкової міліції в нову ДПС без конкурсів, щоб через чотири місяці знову переводити або звільняти", – пояснила міністр у Facebook.
Вона також зазначила, що у ці місяці податкова міліція продовжить виконувати свою роботу разом з іншими правоохоронними органам та митницею. "Не будуть втрачені поточні справи щодо конвертаційних центрів, негкльних операцій з підакцизними товарами та спільних операцій. Тому радість декого щодо 4 місячної безкарності була трохи передчасною, – додала Маркарова.
Нагадаємо:
- На початку серпня голова Державної податкової служби Сергій Верланов повідомив, що команда президента планує внести до Верховної Ради як один із першочергових законопроєкт про створення Служби фінансових розслідувань.
- 30 серпня у парламенту був зареєстрований законопроєкт "Про Бюро фінансових розслідувань". Передбачається, що це буде єдиний орган, в якому проводитимуть розслідування усіх економічних злочинів проти держави. До нового органу перейдуть повноваження податкової міліції, а також повноваження з розслідування економічних злочинів, які належать підрозділам СБУ та МВС.
- 25 вересня члени Української Ради Бізнесу (УРБ), в тому числі платформа БІЗНЕС 100, проаналізували законопроєкт №1208 щодо створення Бюро фінансових розслідувань та запропонували доопрацювати його.