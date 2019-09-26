"Без маски-шоу і пресування". У серпні держбюджет отримав на 3 млрд грн більше від ПДВ

За підсумками серпня 2019 року сума нарахованого податку на додану вартість склала 19,8 млрд грн. Це на 2,9 млрд грн, або на 17,2 % вище показника за аналогічний період 2018 року (16,9 млрд грн).

Про це повідомив глава Державної податкової служби (ДПС) Сергій Верланов на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Наполеглива аналітична робота – вже дозволяє приносити мільярди у державний бюджет. Без "маски-шоу", без "пресування" платників податків, без ганебних "планових штрафів". Чому? Тому що Нова Податкова обирає інші методи! Щоденна робота з індикаторами, показниками та ризиками, аналітичне відпрацювання сектору мінімізаторів, співпраця з Мінфіном та СБУ – вже дає результат", – написав очільник ДПС.

При цьому він наголосив, що база оподаткування майже не змінилася, але до державного бюджету надійде майже на 3 млрд грн більше від ПДВ.

"Ми робимо все, щоб Нова Податкова реалізувалася як справжня сервісна служба з якісним адмініструванням податків. Навіть перші кроки в цьому напрямі вже демонструють більшу ефективність, ніж у старої структури", – підсумував Сергій Верланов.





Нагадаємо, за даними ДПС, у 2019 році нараховано ПДВ на суму 152,6 млрд грн, що на 17,5 млрд грн більше аналогічного періоду минулого року (135,1 млрд грн).





