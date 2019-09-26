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У Милованова планують відкрити 15 нових ринків за п`ять років

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Об'єднання Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) та Міністерства аграрної політики та продовольствапозитивно вплине на розвиток експорту.

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький у інтерв`ю "Ліга. Бізнес", інформує БІЗНЕС.

"Насправді, для розвитку експорту об'єднання міністерств вкрай позитивно. Цей синергетичний ефект дасть свої плоди. Протягом 3-5 років ми маємо намір відкрити 15 нових ринків. У пріоритеті – Китай, екваторіальна Африка, Близький Схід і Північна Африка. У частині перегляду квот важливим напрямком є ​​співробітництво з Євросоюзом", – сказав Високцький. При цьому він констатує, що зараз тектонічних зрушень у зовнішній торгівлі не відбулося.

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 "Ринки як країни залишилися приблизно тими ж. І в частині Європи чекає велика робота з розширення або ж скасування квот в принципі", – додав заступник міністра.

Нагадаємо:

 

експорт МінАПК МЕРТ