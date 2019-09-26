У Милованова планують відкрити 15 нових ринків за п`ять років

Об'єднання Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) та Міністерства аграрної політики та продовольствапозитивно вплине на розвиток експорту.
Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький у інтерв`ю "Ліга. Бізнес", інформує БІЗНЕС.
"Насправді, для розвитку експорту об'єднання міністерств вкрай позитивно. Цей синергетичний ефект дасть свої плоди. Протягом 3-5 років ми маємо намір відкрити 15 нових ринків. У пріоритеті – Китай, екваторіальна Африка, Близький Схід і Північна Африка. У частині перегляду квот важливим напрямком є співробітництво з Євросоюзом", – сказав Високцький. При цьому він констатує, що зараз тектонічних зрушень у зовнішній торгівлі не відбулося.
Читайте також:
Названо топ-10 найбільших агроекспортерів України
Експортний потенціал України 2019
"Ринки як країни залишилися приблизно тими ж. І в частині Європи чекає велика робота з розширення або ж скасування квот в принципі", – додав заступник міністра.
Нагадаємо:
- Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов невдовзі після свого призначення заявив, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) і Міністерство аграрної політики та продовольства об’єднали в одне відомство для пришвидшення реалізації ключових реформ.
- 25 вересня колишня в.о. міністра аграрної політики і продовольства України Ольга Трофімцева повідомила, що відомство може відновити роботу через 1,5-2 роки.
- За підсумками січня-червня 2019 року Україна експортувала агропродукції на $10,3 млрд, що на $1,6 млрд більше (або на 18,6%) порівняно з аналогічним періодом 2018 року.