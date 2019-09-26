АМКУ може запровадити санкції проти чотирьох найбільших тютюновиробників

Антимонопольний комітет України (АМКУ) сьогодні, 26 вересня, може покарати найбільших тютюнових виробників за монополізацію ринку компанією "Тедіс", а також зобов’язати їх реалізовувати сигарети іншим дистриб‘юторам.

Про це повідомила колишня державна уповноважена АМКУ Агія Загребельська на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

За її даними, АМКУ планує розглянути результати розслідування справи про порушення "Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн" разом з "Філіп Морріс Україна", "Джей Ті Інтернешнл Україна" разом з "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна", "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" разом з "Імперіал Тобако Юкрейн", "Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна" разом з "А/Т тютюнова компанія "В.А.Т.- Прилуки" і "Тедіс Україна" законодавства про захист економічної конкуренції.

Цим компаніям закидають порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються обмеження доступу інших суб’єктів господарювання (покупців) на ринок первинного продажу виробниками цигарок.

"Якщо говорити просто, АМКУ звинувачує чотирьох найбільших виробників цигарок та дистриб’ютора "Тедіс Україна" у створенні картеля, в результаті діяльності якого "Тедіс" став монополістом", – пояснила Загребельська.

Вона зазначила, що "Філіп Морріс Україна", "Джей Ті Інтернешнл Україна", "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" та "В.А.Т. Прилуки" разом виробляють понад 90% сигарет в Україні.

"У 2012 – 2013 роках тютюнові виробники, що повинні були б конкурувати між собою, в тому числі ефективністю системи дистрибуції, припиняють реалізовувати свою продукцію через власну мережу та іншим кільком десяткам оптових продавців. Весь же вироблений обсяг цигарок починають віддавати на реалізацію єдиному дистриб’ютору – ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна" (колишня назва компанії "Тедіс", – ред.). За наслідком доля ринку останнього з незначної в 2011 перетворилась на 99% в 2013 році", – зазначила Загребельська.

Як наслідок, на ринку дистрибуції тютюнових виробів зникла конкуренція. "І виробникам в цьому належала ключова роль, адже без них ТОВ "ТК "Мегаполіс-Україна" не став би монополістом...Транснаціональні виробники діяли (точніше бездіяли) однаково – продовжили співпрацю тільки з "Мегаполісом". Не дивлячись на пропозиції, що надходили від великих торгівельних компаній та мереж. Не дивлячись на скарги покупців. Не дивлячись на звинувачення на адресу "Мегаполісу-Україна" щодо участі в топ-корупції, ухиленні від сплати податків, контрабанді, зловживанні монопольним становищем", – додала Загребельська.

Вона констатує, що сьогодні чотири найбільших виробників цигарок продовжують реалізовувати більшу частину своєї продукції через "Тедіс Україна". "Тобто у порівнянні з початком розслідування ситуація кардинально не змінилась", – зауважила екс-державна уповноважена АМКУ.

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