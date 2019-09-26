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Зеленський запросив Норвегію видобувати газ в Україні

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Президент України Володимир Зеленський запросив норвезький бізнес брати участь у видобутку газу в Україні та інвестувати в інфраструктурні та гуманітарні проєкти з відновлення Донбасу.

Про це він заявив на зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Ерною Солберг на полях Генеральної Асамблеї ООН, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу лідера держави.

"Ми були б раді запросити вас до видобутку газу. У нас є родовища, але потрібних технологій не вистачає. Це не просто бізнес-інтерес, це — геополітичне питання", — сказав Зеленський.

Солберг, у свою чергу, зазначила, що норвезький бізнес виявляє значний інтерес до України на тлі повідомлень про підвищення прозорості роботи та антикорупційні ініціативи.

Також сторони обговорили розвиток альтернативної енергетики та домовилися працювати над залученням норвезьких інвесторів до інфраструктурних і гуманітарних проєктів з відновлення Донбасу.

Крім того, у рамках Генасамблеї ООН президент України провів переговори з президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі. Лідери двох держав відзначили активізацію українсько-єгипетського політичного діалогу, а також окреслили перспективні напрями подальшого розвитку двосторонньої співпраці.

Під час розмови сторони заявили про готовність до розширення торговельно-економічної, інвестиційної співпраці, включно з реалізацією конкретних двосторонніх економічних проєктів і сприянням виходу компаній двох країн на ринки одна одної. "Потрібно говорити про розвиток туризму", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо: 

Володимир Зеленський газ Норвегія