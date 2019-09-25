$100 млрд інвестицій за п`ять років: Україні запропонували рецепти для економічного прориву

У наступні п`ять років економіка України здатна збільшити доларовий ВВП у два рази.

Такий прогноз у Facebook оприлюднив директор економічних програм Українського інституту майбутнього, співінвестор БІЗНЕС100 Анатолій Амелін, інформує БІЗНЕС.

"Тим, хто сумнівається в зростанні ВВП за 5 років на 40%, кілька цифр з історії України:

2000−2004 ($31,26 млрд — $64,88 млрд) — зростання 100% за 4 роки. 2009−2013 ($117,2 млрд — $183,3 млрд) — зростання 56% за 4 роки. 2015—2019 ($91,03 млрд — $150 млрд) — зростання 64% за 4 роки.

Тож не дивуйтеся, якщо в наступні 5 років економіка України не просто виросте на 40%, а збільшить доларовий ВВП у два рази", — написав Амелін.

Він також навів рецепти, які здатні забезпечити таке зростання:

1. Земельна реформа за 5 років дасть $24 млрд внутрішніх і зовнішніх інвестицій і мінімум 2%-3% додаткового зростання економіки на рік. Додатковий ефект — Україна може стати центром торгівлі агропродукцією Чорноморського регіону.

2. Програма енергетичної незалежності України може принести мінімум $33 млрд інвестицій за перші 5 років (найважливіший з кроків плану), а це +3% приросту ВВП на рік і більше 200 тисяч нових робочих місць. Зокрема, реалізація програми дозволить

- Самозабезпечення України газом — $3 млрд інвестицій за 5 років і щорічна економія $2,5 млрд на імпорті;

- Самозабезпечення України нафтою і нафтопродуктами — $18 млрд за 5 років, а також щорічна економія на імпорті $3,3 млрд.

- Будівництво нових атомних енергоблоків — $13 млрд і можливість щорічно отримувати від експорту до $2 млрд.

- Енергоефективність, утеплення будинків, зниження енероговтрат на 20%-40%.

3. Цифровізація України відкриє необмежені можливості для підвищення продуктивності в наявних секторах і створить умови для появи нових.

"Цей сектор сьогодні найважливіший. Саме він до 2030-го року забезпечить підвищення продуктивності праці в усіх секторах і прискорить зростання економіки ще мінімум на 2%-3% на рік", — зауважив Амелін.

4. Програма модернізації транспортної інфраструктури — автодороги, авіатермінали, порти, річки — $20-$22 млрд. Тільки участь в проекті Шовковий шлях дасть мінімум $20 млрд інвестицій. На $1 інвестицій ефект буде більше $2 приросту ВВП.

5. Заміна податку на прибуток податком на виведений капітал у перші 5 років дасть економіці $20 млрд додаткового інвестиційного ресурсу і +1,5%-2% додаткового зростання економіки на рік.

6. Запуск накопичувальної пенсійної системи дасть протягом 5-ти років близько $3 млрд додаткових інвестицій в економіку.

7. Розвиток програми забезпечення українців якісним житлом (у лізинг) з адекватною процентною ставкою — $3 млрд інвестицій.

8. Оновлення системи освіти і науки в Україні дасть базу для створення високотехнологічних кластерів, котрі приваблюють не тільки міжнародні R&D центри, а й екосистему інновацій, яка критично необхідна для створення проривних технологій.

За даними експерта, тільки зазначені проєкти в сукупності дадуть економіці не менш $100 млрд інвестицій у наступні п`ять років і створять до 800 тисяч нових робочих місць в Україні. При цьому він зауважив, що в даному випадку не врахований ефект від додаткових інвестицій, які отримає економіка в інших секторах (IT, машинобудування, туризм, медицина, хімія); від перезапуску СЕЗ, СТЗ та ЗІЗ (вільні економічні, митні та інноваційні зони); від стимулювання малого та середнього бізнесу, які потенційно можуть привнести ще десятки млрд доларів інвестицій і забезпечити додаткове зростання економіки.

Також у проєктах практично не врахований ефект від детінізації.

"Але враховуючи, що 50% економіки в тіні, потенціал зростання даних офіційної статистики і тут величезний. Саме собою зростання економіки — не самоціль, а обов’язкова умова підвищення добробуту громадян, адже з інвестиціями зростає попит на працю, а значить і зарплати. Тож чекаємо програму уряду на наступні п`ять років і звіряємо годинник", — підсумував Амелін.

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