Чому французькі фермери не поспішатимуть купувати…

Вінсент Лусуарн

2020: фінансова криза або нові можливості?

Юрій Пивоваров

Енергетична децентралізація – чи можлива вона…

Петро Багрій

Чи є оновлення на ринку безготівкової…

Ольга Куничак

Бізнес очікує радикальних змін у законодавстві…

Микола Ганул

Гармонізація з ЄС: що отримає бізнес…

Тетяна Лісовська

Чи потрібен "Нафтогаз України"?

Максим Карижський

Чи є світло в кінці "сміттєвого…

Петро Багрій

Легалізація грального бізнесу – це не…

Ігор Макієвський

26
Чт., вер.
14 Нові матеріали

МінАПК прогнозують повернення через півтора-два роки

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Міністерство аграрної політики і продовольства України може відновити роботу через 1,5-2 роки.

Про це заявила колишня в.о. міністра аграрної політики і продовольства України Ольга Трофімцева у інтервь'ю Agravery.com, інформує БІЗНЕС.

"Прийнято політичне рішення, процес запущений. Але, я впевнена, що міністерство повернеться. Через 1,5-2 р точно. Я думаю, це максимум. Є міжнародний досвід, позиція сектора, все інше. Я називаю це рішення помилковим. І думаю, що міністерство буде знову відновлено як секторальне, як профільне міністерство аграрної політики і продовольства. Тому що сектор дійсно заслуговує свого лобіста внутрішнього і зовнішнього", — сказала Трофімцева.

Вона повідомила, що мала розмови з прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком, під час яких вона намагалася переконати його не ухвалювати рішення про ліквідацію МінАПК. Однак, за її словами, Гончарук відповів, що окремі галузеві міністерства в Україні не потрібні.

Також Трофімцева повідомила, що з цим питання зверталася до президента Володимира Зеленського. "Великої розмови не було. І часу на це не було. Я знаю, що агросектор також сподівався, що буде якась зустріч ще до призначення Кабінету міністрів. Знову ж, ходили чутки, що буде призначений спочатку міністр і потім вже будуть якісь відбуватися рухи "так" або "ні" щодо яких реорганізаційних моментів з Мінагропроду", — розповіла вона.

Нагадаємо, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов невдовзі після свого призначення заявив, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) і Міністерство аграрної політики та продовольства об’єднали в одне відомство для пришвидшення реалізації ключових реформ.

Фото: Agravery.com

МінАПК