МінАПК прогнозують повернення через півтора-два роки

Про це заявила колишня в.о. міністра аграрної політики і продовольства України Ольга Трофімцева у інтервь'ю Agravery.com, інформує БІЗНЕС.

"Прийнято політичне рішення, процес запущений. Але, я впевнена, що міністерство повернеться. Через 1,5-2 р точно. Я думаю, це максимум. Є міжнародний досвід, позиція сектора, все інше. Я називаю це рішення помилковим. І думаю, що міністерство буде знову відновлено як секторальне, як профільне міністерство аграрної політики і продовольства. Тому що сектор дійсно заслуговує свого лобіста внутрішнього і зовнішнього", — сказала Трофімцева.

Вона повідомила, що мала розмови з прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком, під час яких вона намагалася переконати його не ухвалювати рішення про ліквідацію МінАПК. Однак, за її словами, Гончарук відповів, що окремі галузеві міністерства в Україні не потрібні.

Також Трофімцева повідомила, що з цим питання зверталася до президента Володимира Зеленського. "Великої розмови не було. І часу на це не було. Я знаю, що агросектор також сподівався, що буде якась зустріч ще до призначення Кабінету міністрів. Знову ж, ходили чутки, що буде призначений спочатку міністр і потім вже будуть якісь відбуватися рухи "так" або "ні" щодо яких реорганізаційних моментів з Мінагропроду", — розповіла вона.

Нагадаємо, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов невдовзі після свого призначення заявив, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) і Міністерство аграрної політики та продовольства об’єднали в одне відомство для пришвидшення реалізації ключових реформ.

Фото: Agravery.com