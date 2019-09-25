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Митний конфіскат продаватимуть через Prozorro

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Митний конфіскат буде реалізовуватися через систему державних закупівель Prozorro.

Про це у Facebook повідомив голова Державної митної служби (ДМС) Максим Нефьодов, інформує БІЗНЕС.

"Конфіскат митниці невдовзі піде на прозорі аукціони, документи перезасилаємо в Міністерство фінансів. Он на вихідних вже конфіскували перші партії 11-х айфонів. А так чого тільки у митниці не буває", — написав Нефьодов.

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Нагадаємо, 19 вересня Верховна Рада ухвалила нову редакцію закону про публічні закупівлі. 

митниця Максим Нефьодов конфіскат Prozorro