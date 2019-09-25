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"Гіперлупа у нас не буде": Криклій робить ставку на "реальні" проєкти

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Міністр інфраструктури України Владислав Криклій виступає за реалізацію "реальних" інфраструктурних проєктів.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у інтерв`ю виданню pg, інформує БІЗНЕС.

"Гіперлупа у нас не буде – я за реальні інфраструктурні проєкти. А Гіперлуп – це якась мрія. Якщо вже мріяти, то краще не про Гіперлуп, а одразу про телепортацію", — сказав міністр.

Водночас він ввважає за реальне, щоб Україна стала частиною "шовкового шляху". "У нас унікальне географічне положення, і ми можемо стати частиною "шовкового шляху". У нас зовсім не реалізований річковий потенціал, тому що його розвиток блокували окремі лобістські групи. Вже зареєстровані відповідні законопроєкти. Наша мета – поєднати Балтійське море і Чорне море через Білорусь і Польщу. І тоді у нас відкривається зовсім інший потенціал", – зазначив Криклій.

Нагадаємо, 15 червня 2018 року тодішній міністр інфраструктури України Володимир Омелян підписав договір про співробітництво з Hyperloop Transportation, яка займається розробкою та будівництвом швидкісного сполучення Hyperloop.

Довідка: Hyperloop — це проєкт вакуумного потягу, який запропонував американкський винахідник та засновник компанії SpaceX Ілон Маск. Система Hyperloop діє на основі магнітів та турбін, які запускають капсули на повітряній подушці. Завдяки цьому потяги рухаються по вакуумних трубах з величезною швидкістю.

 

Міністерство інфраструктури Владислав Криклій Гіперлуп