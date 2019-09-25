Забудовникам у передмісті Києва цікавіше займатися котеджами, а не висотками – експерт

Про це заявив керуючий партнер компанії АVM DevelopmentGroup Владислав Кононов, інформує БІЗНЕС.

Як пояснив Кононов, з одного боку, технологічні особливості будівництва котеджів дозволяють завершити проєкт в півтора-два рази швидше, аніж багатоквартирний дім, і, відповідно, знизити його собівартість. З іншого – для потенційного покупця наразі вигідніше вкласти свій капітал саме в заміський дім. "Вартість будинку в передмісті Києва практично рівна вартості двокімнатної квартири на околицях Києва", – зазначив він.

Експерт також звернув увагу на те, що будівництво котеджів менш ризиковане порівняно із багатоквартирними будинками. Серед ризиків він назвав громадські протести, зрив запланованих строків здачі об’єкта в експлуатацію, вплив політичної кон’юнктури на діяльність забудовників.

На думку Кононова, для успішної реалізації будь-якого проєкту будівництва багатоквартирного будинку, як в Києві, так і в передмісті, ключовим є форма власності земельної ділянки, як основного предмета громадських протестів. Справа в тому, що "орендна", а не приватна земля під будівництво дуже часто стає причиною зриву строків реалізації проєкту, усіляких маніпуляцій, як з боку конкурентів, так і псевдоактивістів.

"У проєктах котеджного будівництва на перший план виходить розташування та рекреаційні можливості об’єкту, а також якість будівельних робіт, адже у більшості випадків покупець купує не лише дім, а ще і землю, на якій він розміщений. Мінімізація ризиків – це ще одна причина високої популярності заміських котеджів", – зазначає Кононов.

За даними АVM DevelopmentGroup, за 8 місяців поточного року кількість інвестицій в сегмент котеджного будівництва та земельних ділянок значно зросла. Частка таких угод наразі складає близько 12-14% від загальної кількості угод з житловою нерухомістю. При цьому до 20% потенційних покупців цікавилися цим сегментом, із яких близько 6-8% перебувають на етапі відкладеного попиту.

За прогнозами гравців ринку, до кінця року кількість куплених котеджів та земельних ділянок під індивідуальне будівництво може зрости до 16%.

Нагадаємо, за даними AVM Development Group, за 5 місяців 2019 року розрив між вартістю житла в передмісті Києва та спальних районах столиці складає в середньому 35%.