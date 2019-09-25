Уряд погодив земельний законопроєкт і передав Раді (ОНОВЛЕНО)

Про це під час брифінгу за підсумками засідання уряду повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, інформує БІЗНЕС.

Він зазначив, що сьогодні уряд спрямує документ до Верховної ради. Його розгляд у першому читанні планується в середині жовтня.

"Цей законопроєкт, який ми сьогодні подамо у парламент, це лише перший законопроєкт із великого пакету. Загальна логіка там дуже проста — українська земля має купуватися українськими громадянами та українськими компаніями. Це безумовний принцип. Єдине виключення, яке у цьому законі міститься, що іноземці можуть успадковувати землю у власність", — сказав прем'єр.

Другий принцип законопроєкту, за його словами, полягає в тому, що ніхто не може зосередити землю в одиних руках. "Є певні антимонопольні вимоги, які зводяться до того, що в межах області ніхто не може купити землі більше 15% від сільськогосподарських земель. Це робиться для того, щоб не утворювалися якісь феодали, щоб у будь-якому разі була конкуренція", — пояснив Гончарук.

Він наголосив, що логіка земельної реформи полягає в тому, що мораторій на продаж землі повинен бути скасований не одразу. "Є низка речей, які треба зробити до того, як мораторій буде знятий. Ми орієнтуємося на те, що мораторій повинен бути знятий з 1 жовтня наступного року. За рік ми маємо зробити декілька речей. Перше — навести лад в Державному земельному кадастрі. Сьогодні ми зробили перший крок", — зауважив очільник уряду.

Він додав, що протягом наступних 10 днів буде проведено конкурс і обраний ефективний менеджер Держгеології та надр.

Згодом на сайті парламенту зареєстрували законопроєкт №2178 про ринок землі.

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