Уряд влаштував низку гучних звільнень

Кабінет міністрів звільнив керівників Державної архітектурно-будівельної інспекції, Держслужби геології та надр, Держагентства лісових ресурсів та низки інших відомств.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 25 вересня, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Починаємо процес повного перезавантаження влади! Сьогодні маємо перші гучні звільнення", — заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Так, уряд звільнив керівників 8 державних структур, а саме:

— очільника Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) Сергія Кузьміна;

— керівника Державної служби геології та надр Олега Кирилюка;

— голову Державного агентства лісових ресурсів Володимира Бондара;

— очільницю Державної архівної служби Тетяну Баранову;

— керівника Національного агентства з питань державної служби Костянтина Ващенка;

— керівника Державного агентства резерву Вадима Мосійчука та його заступника Дмитра Булатова;

— голову Державного агентства з питань електронного урядування Олександра Риженка.

Уряд також звільнив голову Укртрансбезпеки Михайла Ноняка. "Це позитивний сигнал для міжнародних вантажних перевезень, що ситуація з розподілом дозволів зміниться на краще", — зазначив голова уряду.

Крім того, Кабмін звільнив чотирьох заступників голови Фонду державного майна (Віталія Герца, Олену Коротку, Юрія Нікітіна, Віталія Трубарова), а також схвалив відставку в.о. голови Укравтодору Славоміра Новака (з 1 жовтня 2019 року) та голови Національної поліції Сергія Князєва.

Нагадаємо, 29 серпня прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про намір перевірити ефективність роботи деяких відомств та у найближчі місяці звільнити очільників Державної архітектурно-будівельної інспекції, Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру та низки інших відомств.