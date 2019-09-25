За два роки в альтернативні джерела виробництва тепла інвестували 500 млн євро

У розвиток виробництва теплової енергії з альтернативних джерел в Україні з 2017 року інвестували 500 млн євро.

Про це під час форуму Biomass for Energy 2019 повідомив голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Сергій Савчук, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Укрінформ".

"З початку 2015 року зайшло 500 млн євро інвестицій у виробництво тепла з інших видів палива. У першу чергу, заміщується газ", — розповів Савчук.

Він зазначив, що розвиток виробництва тепла з альтернативних видів палива триватиме завдяки статті 20 Закону "Про теплопостачання", відповідно до якої Держенергоефективності оприлюднює розраховані середньозважені тарифи на теплову енергію, вироблену з використанням газу, а органи місцевого самоврядування можуть встановлювати підприємствам тарифи на теплову енергію з відновлюваних джерел на рівні 90 % від оприлюднених середньозважених тарифів.

"У 2014 році Україна за такими категоріями споживачів, як населення, ТКЕ, бюджетна сфера, споживала 24 млрд кубометрів газу, а вже у минулому році — 18 млрд кубометрів. Це чимало. Великий внесок у це зробила Біоенергетична асоціація", — сказав Савчук.

Нагадаємо, за даними Держенергоефективності, з 2014 року в сферу відновлюваної енергетики України було інвестовано 3,3 млрд євро.

Довідка: Відповідно до Закону України від 21 березня 2017 №1959-19 щодо стимулювання виробництва тепла з відновлюваних джерел запроваджено спрощену та прозору процедуру встановлення тарифів на тепло "не з газу".

Маючи гарантований на законодавчому рівні тариф, інвестор може заздалегідь визначити рентабельність проекту і залучити необхідні кредитні та інвестиційні кошти.