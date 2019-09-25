Зеленський закликав Uber інвестувати в Україну

Президент України Володимир Зеленський у рамках візиту до Нью-Йорку зустрівся з виконавчим директором компанії Uber Technologies Inc. Дарою Хосровшахі та обговорив з ним перспективи інвестування в Україну.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Під час зустрічі сторони обговорили низку питань щодо діяльності Uber в Україні, а також перспективи нарощування капіталовкладень компанії в нашій державі. Зокрема, йшлося про використання компанією Uber в Україні екологічних автомобілів.
"Український лідер поінформував Дару Хосровшахі про реалізацію політики реформ, покликану поліпшити бізнесовий клімат в Україні та створити сприятливі умови для залучення іноземних інвестицій", – зазначили у пресслужбі президента.
Нагадаємо:
- 18 вересня президент Володимир Зеленський запропонував ЄБРР у найближчі два-три роки наростити інвестиції в Україну до більш ніж 1 млрд євро на рік.
- У червні 2019 року на зустрічі з представниками бізнесу у Берліні президент Володимир Зеленський запевнив, що захистить іноземних інвесторів від тиску українських правоохоронних органів.