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Зеленський закликав Uber інвестувати в Україну

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Президент України Володимир Зеленський у рамках візиту до Нью-Йорку зустрівся з виконавчим директором компанії Uber Technologies Inc. Дарою Хосровшахі та обговорив з ним перспективи інвестування в Україну.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Під час зустрічі сторони обговорили низку питань щодо діяльності Uber в Україні, а також перспективи нарощування капіталовкладень компанії в нашій державі. Зокрема, йшлося про використання компанією Uber в Україні екологічних автомобілів.

"Український лідер поінформував Дару Хосровшахі про реалізацію політики реформ, покликану поліпшити бізнесовий клімат в Україні та створити сприятливі умови для залучення іноземних інвестицій", – зазначили у пресслужбі президента.

Нагадаємо:

 

Володимир Зеленський інвестиції Uber